Hande Erçel Milano Moda Haftası'nda ortalığı kasıp kavurdu

Şimdilerde atv'de yayınlanan "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin heyecanını yaşayan ve sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Milona Moda Haftası'na katıldı. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan haftada boy gösteren Erçel, gri ve beyaz tonlarının hakim olduğu şık ve iddialı takımıyla dikkatleri üzerine çekti. Tarzıyla öne çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de büyük beğeni topladı. Erçel'in paylaşımlarına takipçilerinden yorumlar geldi.



Gamze Erçel de, her zaman olduğu gibi yine çok beğenildi.



Sosyal medyadan Milano'daki fotoğraflarını yayınlayan Erçel, adeta beğeni butonunu çökertti.