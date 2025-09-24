Afra Saraçoğlu'ndan ABİ dizisi heyecanı: “Güzel proje olacağına eminim”

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Bir polikliniğe giden oyuncu, sağlık probleminin olmadığını söyledi. Yaz tatili hakkında konuşan Saraçoğlu, "Güzel geçti, şimdi hazırlıklar başlayacak" diyerek işine odaklandığını belirtti.

'GÜZEL PROJE OLACAK'

atv'de yayınlanacak olan 'ABİ' dizisi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Okuma provası daha başlamadı. Bu ay içerisinde başlayacak. Şimdiden çok heyecanlıyız. Bakalım neler bekliyor, güzel proje olacağına eminim" diye konuştu. Kenan İmirzalıoğlu ile aralarındaki yaş farkının konuşulmasına Saraçoğlu, "Karakter yaşıma uygun" ifadelerini kullandı.