Behzat Gerçeker’in oğlu evlendi! Ünlü isimler düğünde buluştu

Enbe Orkestrası Şefi ve orkestra sanatçısı Behzat Gerçeker'in oğlu Alptekin Gerçeker, 5 yıllık birlikteliğini Yağmur Özen ile evlilikle taçlandırdı. Okul yıllarında tanışan çiftin nikâhı, Kuruçeşme'de kıyıldı. Nikah şahitleri Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve iş insanı Nihat Özdemir oldu. Mutluluklarını dostlarıyla paylaşan çift, balayı için Japonya'yı tercih ettiklerini söyledi. Behzat Gerçeker, Enbe Orkestrası solistleri ile şarkılar söyleyerek davetlileri eğlendirdi. Düğüne Ziynet Sali, Ömür Gedik, Funda Arar ve Nuri-Tuba Develi gibi isimler katıldı.