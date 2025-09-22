Yasemin Ergene ve kayınvalidesi arasında sosyal medyada kriz

Oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan'dan geçtiğimiz haftalarda boşandı. 14 yıllık evlilik tek celsede biterken, boşanma sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Ergene, evliliği sırasında birçok sorun yaşadığı söylenilen kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da hayatından çıkardı. Sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu durum, Ergene ve eski kayınvalidesi arasında bir kriz olduğu şeklinde yorumlandı. Bu arada Emine Özilhan, gelininin üniversiteyi tamamlamasını istemişti. Yasemin Ergene, halkla ilişkiler bölümü okuyarak hem eğitimini tamamladı hem de kayınvalidesiyle ilişkisini güçlendirdi