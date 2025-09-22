SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ece Seçkin takipçisi hakkında konuştu

Ece Seçkin, uzun süre takip ve tehdit edildiğini söyledi. "Islah olacaklar var, ama şiddet suçu işleyenlerin affedilmesini düşünmüyorum" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Eylül 2025
Ece Seçkin takipçisi hakkında konuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başarılı popçu Ece Seçkin, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kendisini takip ve tehdit eden kişiyle sorular üzerine Seçkin, "Çok uzun süreli bir takipti. Bir süre sonra çığrından çıktı" dedi. "O kişi hastalığını atlatırsa affeder misiniz?" sorusuna Seçkin, şu yanıtı verdi: "Onunla bağlantım yok, dolayısıyla affedip affetmeme gibi bir durum söz konusu değil. Islah olacak insanlar var, belli bir seviyede hastalığı olanlar da var. Ancak bir çocuğu öldüren, bir kadını bıçaklayan, bir insanı katleden kişilerin ıslah olacağını düşünmüyorum."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de SDG’ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump’la gündemi A Haber’e açıkladı: Orta Doğu’da atılacak her adım hayatidir
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Türk Telekom
AK Parti’de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da ’Ekosistem’ çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Başkan Erdoğan ABD’deki Türkevi’ne geldi! BM’de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin’i devlet olarak tanıdı! Netanyahu’dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
Ali Koç’un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya’nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize’de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekili CHP’li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP’nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu’na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
Galatasaray’da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11’ini netleştirdi
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı