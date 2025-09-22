Ece Seçkin takipçisi hakkında konuştu

Başarılı popçu Ece Seçkin, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kendisini takip ve tehdit eden kişiyle sorular üzerine Seçkin, "Çok uzun süreli bir takipti. Bir süre sonra çığrından çıktı" dedi. "O kişi hastalığını atlatırsa affeder misiniz?" sorusuna Seçkin, şu yanıtı verdi: "Onunla bağlantım yok, dolayısıyla affedip affetmeme gibi bir durum söz konusu değil. Islah olacak insanlar var, belli bir seviyede hastalığı olanlar da var. Ancak bir çocuğu öldüren, bir kadını bıçaklayan, bir insanı katleden kişilerin ıslah olacağını düşünmüyorum."