Bengü'nün estetikli halleri olay oldu!

Şarkıcı Bengü Erden, botoks ve dolgu iddialarıyla gündeme geldi. Kendini sosyal medyada savunan ve filtreli bir paylaşım yapan Bengü, yüzüne işlem yaptırmadığını söyleyip, makyajının abartı olduğunu dile getirdi

Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Bengü'nün, geçtiğimiz gün Kayseri konseri öncesi verdiği röportajdaki görünümü, yüzüne dolgu yaptırdığı yönünde yorumların yapılmasına neden olmuştu. Bengü'nün yüzüne botoks, dudaklarına ise dolgu işlemi yaptırdığı ileri sürüldü. Söz konusu yorumların ardından Bengü, hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmayarak çektiği bir videoyla dolgu ve botoks iddialarına yanıt verdi.

'YÜZÜME BİR ŞEY YAPMADIM'
Videoyu, "Allah, başka dert vermesin" notu ile paylaşan Bengü, "Dolgu yok. Öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Minnacık bir filtre koydum. Orada dudak etrafına böyle bir çerçeve çizdik. Ondan sonra parlatıcı var. Yanakta sert bir ışık ve tabii ki allık var. Yani şöyle; normal günlük bir mod olmadığı için sahneye çıkarken ful makyaj yapıyoruz. Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım" ifadelerini kullanarak hakkında çıkan 'dolgu, botoks' iddialarını yalanladı.



Şarkıcı Bengü'nün konserdeki hali...

Bengü (Takvim.com.tr)Bengü (Takvim.com.tr)

Bengü'nün sosyal medyadaki filtreli hali...


Bengü sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelse de bunların hepsini yalanlamaya devam ediyor.

