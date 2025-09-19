PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Burcu Özberk fotoğraf çekildiğine pişman oldu!

Burcu Özberk, ev haliyle sokakta köpeğini gezdirirken bir kişi fotoğraf çektirmek istedi. Oyuncu bu hayranını geri çevirmedi. Ancak bu kişi fotoğrafı, “Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin” notuyla paylaşınca pes dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025
Burcu Özberk fotoğraf çekildiğine pişman oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir süredir ekranlarda yer almayan Burcu Özberk, kilo aldığına dair gelen mesajları paylaşarak isyan etmişti. "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum" diyen Özberk şunları söylemişti, "Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında... Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan..."

Burcu Özberk ve hayranı (Takvim.com.tr)Burcu Özberk ve hayranı (Takvim.com.tr)

'İKİYÜZLÜLÜK'
Burcu Özberk, bu olaydan bir süre sonra sokağında köpeğini dolaştırırken fark edildi. Bir kişi Özberk'in ev haliyle olmasını pek de umursamadan oyuncuyla fotoğraf çektirmek istedi. Başarılı oyuncu ise bu kişiyi kırmak istemedi. Ancak bu kişi fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti" yazdı. Sosyal medyada bu çirkin paylaşıma tepki yağdı. Görenler; "Bu ne terbiyesizlik", "Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış", "Gerçekten inanılır gibi değil", "Bu tam bir ikiyüzlülük" yorumlarında bulundu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas’ı kabul etti! Öncelik Gazze’de acil ateşkes... İslam dünyası İsrail’e karşı bir ve beraber olmalı
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025’e katılacak! Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum
Trendyol
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM’e anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku
Aşk ve Gözyaşı
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır? | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz
Trump ve Starmer arasında Filistin çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Bahçeli’den ABD-İsrail’e karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi! Netanyahu’ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın’dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe’de! Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY’ye İsrail uyarısı... TSK’nın Suriye’de terörle mücadelesi sürecek
Fransa’da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe dur dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP’den Bahçeli Modeli çıkışı! Feti Yıldız Literatüre geçecek diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar