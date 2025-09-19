Burcu Özberk fotoğraf çekildiğine pişman oldu!

Bir süredir ekranlarda yer almayan Burcu Özberk, kilo aldığına dair gelen mesajları paylaşarak isyan etmişti. "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum" diyen Özberk şunları söylemişti, "Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında... Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan..."



Burcu Özberk ve hayranı (Takvim.com.tr)



'İKİYÜZLÜLÜK'

Burcu Özberk, bu olaydan bir süre sonra sokağında köpeğini dolaştırırken fark edildi. Bir kişi Özberk'in ev haliyle olmasını pek de umursamadan oyuncuyla fotoğraf çektirmek istedi. Başarılı oyuncu ise bu kişiyi kırmak istemedi. Ancak bu kişi fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti" yazdı. Sosyal medyada bu çirkin paylaşıma tepki yağdı. Görenler; "Bu ne terbiyesizlik", "Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış", "Gerçekten inanılır gibi değil", "Bu tam bir ikiyüzlülük" yorumlarında bulundu.