Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatıyla adeta yıkıldı. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 37 yaşındaki Şahinkaya, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak üzücü haberi takipçileriyle paylaşmıştı.
Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. İstanbul Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Şahinkaya'nın meslektaşları da katılarak yalnız bırakmamıştı. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren ve duygusal paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son mesajıyla takipçilerini endişelendirmişti. "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımı yapan güzel oyuncu, herkesi korkutmuştu.