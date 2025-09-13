Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."

Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. İstanbul Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Şahinkaya'nın meslektaşları da katılarak yalnız bırakmamıştı. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren ve duygusal paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son mesajıyla takipçilerini endişelendirmişti. "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımı yapan güzel oyuncu, herkesi korkutmuştu.

BOZUNTUYA VERMEDİ

Güzel oyuncu olaydan bir gün sonra Cihangir'de çalıştığı sette görüntülendi. Bir arkadaşının çiçek verip sarılarak teselli ettiği görülen oyuncunun ağlamaklı gözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülendiğini fark edince durumu bozuntuya vermeyen Şahinkaya, kendisini almaya gelen özel minibüse bindikten sonra sağlığının yerinde olduğu açıklamasında bulunup, "Ben iyiyim, iyi akşamlar." dedi.

Nilperi Şahinkaya (Takvim.com.tr)

Psikolojik olarak zor günler geçiren oyuncu, çok fazla konuşmadı.

Şahinkaya, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duruyor.