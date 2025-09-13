PODCAST CANLI YAYIN
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."

Uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı 31 Ağustos’ta kaybeden Nilperi Şahinkaya, zor günler geçiriyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” diyerek takipçilerini endişelendirdi. Annesinin vefatından bir gün sonra sette görüntülenen oyuncu, “Ben iyiyim” dese de ağlamaklı hali dikkatlerden kaçmadı. Şahinkaya, bu süreçte yakın arkadaşlarının desteğiyle ayakta duruyor.

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatıyla adeta yıkıldı. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 37 yaşındaki Şahinkaya, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak üzücü haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. İstanbul Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Şahinkaya'nın meslektaşları da katılarak yalnız bırakmamıştı. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren ve duygusal paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son mesajıyla takipçilerini endişelendirmişti. "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımı yapan güzel oyuncu, herkesi korkutmuştu.

BOZUNTUYA VERMEDİ
Güzel oyuncu olaydan bir gün sonra Cihangir'de çalıştığı sette görüntülendi. Bir arkadaşının çiçek verip sarılarak teselli ettiği görülen oyuncunun ağlamaklı gözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülendiğini fark edince durumu bozuntuya vermeyen Şahinkaya, kendisini almaya gelen özel minibüse bindikten sonra sağlığının yerinde olduğu açıklamasında bulunup, "Ben iyiyim, iyi akşamlar." dedi.

Psikolojik olarak zor günler geçiren oyuncu, çok fazla konuşmadı.

Şahinkaya, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duruyor.

