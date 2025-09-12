SON DAKİKA
Alina Boz yönetmenliğe göz kırptı: "İlk çektiğim kısa film festivale kabul gördü''

Kilyos’taki bir davette görüntülenen Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, kariyer planlarını anlattı. Altın Portakal Film Festivali’ne kısa filmiyle kabul edilen Boz, yönetmenlik alanında da iddialı olduğunu söyledi. Evirgen ise, "Sete girmem yasaklandı." sözleriyle eşine esprili bir gönderme yaptı.

12 Eylül 2025
Mutlu bir evlilikleri olan güzel oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, önceki gün Kilyos'ta bir davete katıldı. Boz, geçenlerde çektiği kısa film projesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne kabul edildiğini açıklayıp kariyeri için şimdiden yönetmenliğe göz kırptı. Ünlü oyuncu, "Benim de birçok alanda hayalim var; spor, televizyon ve tiyatro ile ilgili... İlk çektiğim kısa film festivale kabul gördü, gururluyum." dedi.

İLGİNÇ İTİRAF
Kariyerinde bugüne kadar üç film çeken Evirgen ise araya girip, "Alina, bizden yönetmenliği aldı. Onun hayali orada, yönetmenliğini konuşturacak" sözleriyle eşine şakayla takıldı.

Yönetmenlik alanında vizyonunu genişletmek için çalışması gerektiğini ekleyen Boz ise, "Oyunculuğu 10 yıldır yapıyorum ama yönetmenlik yeni bir alan... Vizyonumu açmam gereken daha bir sürü yer olduğunu düşünüyorum. İnşallah yönetmenliğimi de konuşturacağım." diye konuştu.

"Eşinizden yönetmenlik için tüyo alıyor musunuz?" sorusu üzerine araya giren Evirgen ilginç bir itirafta bulunup, "Benim sete girmem yasak. Baskın oluyorum diye sete almadı. Şaka olsun diye demiyorum. Bütün hakimiyet ondaydı. 'Post production' işi yani hamallığını ben yaptım." dedi.

