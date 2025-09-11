Derya Uluğ müzisyen Asil Gök’ün ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu

Şarkıcı Derya Uluğ, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök'ün ameliyat geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Uluğ, yaptığı paylaşımda; "Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Uluğ hastaneden bu fotoğrafı paylaştı (Sosyal medya ekran görüntüsü)