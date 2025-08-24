Bodrum aşıklardan geçilmiyor

KAS ŞOV!

Sıcak havanın tadını deniz ve güneşle çıkaran ünlü oyuncu, fit vücudu ve belirgin karın kaslarıyla adeta plajda şov yaptı.



Aydoğan fit vücuduyla dikkat çekti (Takvim.com.tr)



Spor disiplinini tatilde de sergileyen Aydoğan, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı.

GURURLU SEVGİLİ

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, Bodrum sezonunu bu yıl biraz gecikmeli de olsa açtı. Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te objektiflere takılan Aydoğan, kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşadı.



YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir dönemin fenomen dizisi "Yılan Hikayesi" ile hafızalara kazınan oyuncu Betül Şahin, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı.



Betül Şahin (Takvim.com.tr)



Ortakent'te deniz keyfi yaparken görüntülenen Şahin'in keyfi oldukça yerindeydi. 50 yaşındaki Betül Şahin, ilerleyen yaşına rağmen hem güzelliğini hem de fit halini koruyor.



DENİZDE KEYİFLİ ANLAR

Emre Kınay, Ortakent'te bir mekanda görüntülendi. Köpeğini mekanın iskelesine bağlayıp arkadaşıyla deniz keyfi yapan oyuncu, daha sonra köpeğini suya sokmak istedi.



Emre Kınay (Takvim.com.tr)



Seyyar iskelenin üzerinde köpeğini tasmasından kaldırarak denize doğru savuran oyuncu, herkesi şaşırttı. Köpeğinin rahatsız olduğunu anlayan Kınay, kıyıdan köpeği suya sokarak serinletti.



ROMANTİK ÇİFT

Ünlü şarkıcı Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu ve çocuklarıyla Bodrum tatiline devam ediyor. Ortakent'te objektiflere yansıyan mutlu aile, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.



Fettah Can ve eşi (Takvim.com.tr)



Karı-koca denizde birlikte vakit geçirirken, romantik anları da objektiflere böyle yansıdı. Çocuklarıyla da ilgilenen çift, tatillerine hız kesmeden devam ediyor