PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bodrum aşıklardan geçilmiyor

Ünlü isimler, ağustos sıcağını Ege’nin serin sularında geçiriyor. Kimi sevgilisiyle aşk tazeliyor, kimi ailece tatil yapıyor. Sezonun yorgunluğunu atan sanat camiası Bodrum’dan vazgeçmiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
Bodrum aşıklardan geçilmiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KAS ŞOV!
Sıcak havanın tadını deniz ve güneşle çıkaran ünlü oyuncu, fit vücudu ve belirgin karın kaslarıyla adeta plajda şov yaptı.

Aydoğan fit vücuduyla dikkat çekti (Takvim.com.tr)Aydoğan fit vücuduyla dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Spor disiplinini tatilde de sergileyen Aydoğan, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı.

GURURLU SEVGİLİ
Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, Bodrum sezonunu bu yıl biraz gecikmeli de olsa açtı. Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach'te objektiflere takılan Aydoğan, kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşadı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Bir dönemin fenomen dizisi "Yılan Hikayesi" ile hafızalara kazınan oyuncu Betül Şahin, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı.

Betül Şahin (Takvim.com.tr)Betül Şahin (Takvim.com.tr)

Ortakent'te deniz keyfi yaparken görüntülenen Şahin'in keyfi oldukça yerindeydi. 50 yaşındaki Betül Şahin, ilerleyen yaşına rağmen hem güzelliğini hem de fit halini koruyor.

DENİZDE KEYİFLİ ANLAR
Emre Kınay, Ortakent'te bir mekanda görüntülendi. Köpeğini mekanın iskelesine bağlayıp arkadaşıyla deniz keyfi yapan oyuncu, daha sonra köpeğini suya sokmak istedi.

Emre Kınay (Takvim.com.tr)Emre Kınay (Takvim.com.tr)

Seyyar iskelenin üzerinde köpeğini tasmasından kaldırarak denize doğru savuran oyuncu, herkesi şaşırttı. Köpeğinin rahatsız olduğunu anlayan Kınay, kıyıdan köpeği suya sokarak serinletti.

ROMANTİK ÇİFT
Ünlü şarkıcı Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu ve çocuklarıyla Bodrum tatiline devam ediyor. Ortakent'te objektiflere yansıyan mutlu aile, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Fettah Can ve eşi (Takvim.com.tr)Fettah Can ve eşi (Takvim.com.tr)

Karı-koca denizde birlikte vakit geçirirken, romantik anları da objektiflere böyle yansıdı. Çocuklarıyla da ilgilenen çift, tatillerine hız kesmeden devam ediyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
Anneler müjde! Erken emeklilik fırsatı...
Kadıköy tamam sıra Lizbon’da! Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında ’kepaze’ polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?
Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan’dan Putin’e mektup yazan Melania Trump’a mektup! Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli’de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik Yeşil Vatan müdafaası
Can Bonomo’nun 5 milyon TL’lik saat koleksiyonu
Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli’den Gazze çıkışı! Siyonist emperyalistler yoldan çıktı | Özgür Özel’e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu ’Zafer Yolculuğu’ için Çanakkale’den yola çıktı İstanbul’a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene’nin kankası Galatasaray’a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk’tan 3’te 3 için forvet kararı! İlk 11’ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı’nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke’nin parolası hücum! İlk 11’i netleştirdi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı