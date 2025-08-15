PODCAST CANLI YAYIN
Özcan Deniz ailesiyle tüm bağını kopardı

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz’den maruz kaldığı şiddeti ilk kez paylaştı. Dadgar, yaşadığı olay sırasında yerde dakikaalrca tekmelendiğini söyledi.

Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz'i hayatından sildi. Uzun bir açıklama yayınlayarak ailesine rest çeken sanatçı, şoke edici iddialarda bulundu ve abisinin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü. Deniz vasiyetini de açıkladı, ailesine "Cenazeme gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız." diye seslendi.

Bütün bu yaşananların ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da, kaynanası Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Güler'den gördüğü kan konduran şiddeti anlattı.

"KAFAMDAN KAN AKIYORDU"

Yaşadığı zorlu günleri takipçileriyle paylaşan Samar Dadgar, "Eşimin annesi beni merdivenden atacaktı. Elinin altından odaya kaçtım. Yurda Hanım kapıyı tekmeyle açtı, kapı kafama geldi. Halı kıpkırmızı oldu, kafamdan kan akıyordu. Ben yerdeyken annesi karnıma dakikalarca tekme attı. Beni öldüreceklerdi. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım." sözleriyle ağızları açık bıraktı.

Kadriye Deniz, gelini Samar Dadgar'ı en başından itibaren istemiyor.

