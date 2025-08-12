Parla Fine Jewellery’nin Bodrum daveti cemiyeti buluşturdu

Bilge Kuru organizasyonuyla gerçekleşen seçkin davete, cemiyet dünyasından birçok tanınmış sima katıldı. Markanın bünyesinde yer alan Parla Fine Jewellery, kendi üretimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü mücevher markalarını da Türkiye'deki seçkin noktalarda buluşturuyor.

'BÜYÜLÜ BİR DÜNYA'

Etkinlikte konuşan marka kurucularından Bülent Eriş, şu sözleriyle davetin ruhunu özetledi: ''Yarım asrı aşan birikimimizle, Parla Fine Jewellery çatısı altında hem kendi tasarımlarımızı hem de dünyanın en seçkin mücevher markalarını misafirlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bodrum'daki bu özel gecede, değerli dostlarımızı büyülü dünyamıza dahil etmekten mutluluk duyuyoruz.''

