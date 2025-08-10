İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çocuklarına şifa arıyor! İkizlerin hastalığı tekrar nüksetti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Yaklaşık 3 ay önce Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Şefkatli, ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

AYNI ANDA BAŞLADI

Şefkatli, çocukların ameliyatından sonra, "Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. Fakat ikizlerin hastalığı tekrar nüksetti.

Sosyal medya hesabından yeni bir gönderi yayınlanan Şefkatli, "İkisinin de aynı anda gözleri yeniden akmaya başladı. Hatırlarsanız bizimkiler gözlerinden bir operasyon geçirmişti. Böyle bir şey yaşayan oldu mu?" diyerek takipçileriyle çocukların son durumunu paylaştı.