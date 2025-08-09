PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hukuki süreç başlattı! Ünlü çiftin evliliğinde önce ihanet sonra taciz iddiası | Oktay'dan ilk açıklama

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin evliliğindeki kriz iddiaları magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Oktay önce ihanet daha sonra da taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddialar sonrası Oktay’dan net bir açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Hukuki süreç başlattı! Ünlü çiftin evliliğinde önce ihanet sonra taciz iddiası | Oktay’dan ilk açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de evlenerek hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmışlardı.

Ancak son günlerde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü. Hatta Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri de bu iddialara eklendi. Aile içi kriz olduğu söylentileri devam ederken çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

'KARALAMA KAMPANYASI'
Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir
Çanakkale’de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz
Borsa İstanbul
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Dünyanın gözü ABD’de! Beyaz Saray’da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye’den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Türkiye’den Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planına sert tepki: Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe’den sağ kanat için ekonomik formül!
Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine Kasa yok diye bağırdılar
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan’da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail’de Güvenlik Kabinesi Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı gelecek
Diyarbakır’dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor: Gündem Gazze!
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin’e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüyecek
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık