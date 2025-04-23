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Türk basının amiral gemisi SABAH 40 yaşında!

Türk basının amiral gemisi SABAH, dün 40’ıncı yaşını kutladı. Gazete yöneticileri ve çalışanlar 40. yıl pastasını alkışlar eşliğinde kesti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Türk basının amiral gemisi SABAH 40 yaşında!

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Türkiye'de gazeteciliğin öncü markası SABAH, önceki gün 40'ıncı yılını kutladı. 22 Nisan 1985'te yayımladığı ilk sayısı ile Türkiye'nin basınyayın hayatına yön veren gazetenin yaş günü, pasta kesilerek kutlandı. SABAH'ın yazı işleri masasında bir araya gelen gazete yöneticileri ve çalışanlar, 40'ıncı yıl logolu pastayı alkışlar eşliğinde kesti.

SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel, gazetecilik faaliyetinin daha uzun yıllar boyunca artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Yüksel, "Gazetemizi ve mesleğimizi seviyoruz. Halkın, milletin sesi olmaya, ülkemizin milli kalkınması yönünde her türlü engeli ifşa etmeye ve teşebbüse de karşı durmaya devam edeceğiz. İşimizi her zaman objektif yapma motivasyonumuzu koruyacağız. Gazetemizin daha nice 40 yıllara ulaşmasını ve başarılarının da artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

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