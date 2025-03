Filiz Akın’ın yakın dostundan duygulandıran veda notu!

Türk sineması açısından kritik bir kayıp. Yeşilçam'ın dört yaprak yoncasından biri olan Filiz Akın, 82 yaşında kaybettiğini kaybetmişti. 1 Eylül'den bu yana zatürre ve bulunduğu yerde gören tedavi ünlü sanatçı, uzun ömürlü kanserle mücadele etmişti. Akın'ın vefatı hem hayranlarını hem de yakın dostlarını üzdü. Onlardan biri de ünlü iş kadınının Demet Sabancı Çetindoğan'dı.



Demet Hanım, Instagram sayfasında Filiz Akın'la bir fotoğraf paylaştı. Altına şu duygusal notu yazdı: Çok değerli sanatçımız, örnek insan, Filiz Akın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çocuklarla, kadınlarla ilgili her türlü sorunları yakından takip eder ve bu konuda yüreklendirir, yetenekleri çok açık gösterirdi. Nacizane beni her zaman yüreklendirmiştir. Duyarlılığı, nezaketi, zarafeti, güzelliği her zaman akıllarımızda yer bulabilir. Filiz hanımcığım mekanınız cennet olsun.



Filiz Akın'ın vasiyeti üzerine kendisine cenaze töreni yapılmadı.

