En son işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan ve kalbi uzun zamandır boş olan Melisa Şenolsun, geçtiğimiz günlerde kalbinin boş olduğunu söylemişti.

Melisa Şenolsun Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile gecelerde fena yakalandı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Şenolsun, gazetecilerin "Romantik bir ilişkide beklentileriniz nedir?" sorusuna "Hiç maddelerim yok. Tamamen gönlümden geçen. Öyle verebileceğim spesifik kurallarım ya da cevaplarım yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Şenolsun'un özel hayatında kıpırdanmalar oldu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile Karaköy'de görüntülendi.

HER AN HER YERDE!

Gazetecileri görünce yanlarına gelen Melisa Şenolsun, ayaküstü sohbet etti. Projelerinden bahseden ünlü isim, ''Yeni bir projeye başlıyorum. Hatta bugün toplantısı yapıldı. Daha tam netleşmediği için burada söyleyemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Melisa hanım hayatınızda aşk var mı?'' Her an her yerde olabilir'' diyerek bir nevi Nik Xhelilaj birlikte olduğunu itiraf etti.