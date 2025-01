Zeynep Bastık, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Bastık, "Bir klip aşamasındayım. Bugün bir doktor kontrolüm vardı, sonrasında da arkadaşlarımla oturdum. Şimdi evime gidiyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, son dönemde dizi ve film sektöründe yaşanan menajer skandallarıyla ilgili de konuştu: Her yerde her an her şey olabiliyor. Neden olmasın, vardır. Benim başıma böyle bir şey gelmedi ama her an gelebilir bilemeyiz.

