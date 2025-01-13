Dünyaca ünlü bitki uzmanından eğitim alan Aslıhan Koruyan Sabancı 387 bitkiyle şifa dağıtacak!

Aslıhan Koruyan Sabancı , 1991 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildi. Ardından eğitimine devam etmek için ABD'ye gitti. 2002'de ise Türkiye'ye döndü ve iş insanı Demir Sabancı ile evlendi. 3 çocuk dünyaya getirdi.

Ancak o 'Kariyer de yaparım çocuk da' diyerek kendini sağlıklı beslenmeye verdi. Sağlıklı yaşam, beslenme ve diyet konularında uluslararası eğitimlere ve uluslararası ödüllere sahip bir isim haline geldi.

Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

15 yıldır bu konuda çalışmalar yapan sosyetik güzel şimdi de Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Ancak bu ziyaretin nedeni tatil değil işti. Sabancı burada Endonezyalı Bitki Uzmanı Rusmani ile bir araya geldi. Rusmani'den eğitim aldı.

Endonezya'nın tanınmış bitki bilimcisi İbu İda Ayi Rusmani ile yetiştirip koruma altına aldığı 387 bitkiyi ve bu bitkiler ile uyguladığı şifalı yöntemleri konuştu. Aldığı eğitimi ve hedeflerini ise şöyle anlattı: