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Dünyaca ünlü bitki uzmanından eğitim alan Aslıhan Koruyan Sabancı 387 bitkiyle şifa dağıtacak!

Sosyetik güzel Aslıhan Koruyan Sabancı, Endonezya’nın Bali Adası’na gitti. Ancak ziyaretin nedeni tatil değil işti. Dünyaca ünlü bitki uzmanı Rusmani ile bir araya geldi. Mucize bitkileri yeni kitabında anlatacağını söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Dünyaca ünlü bitki uzmanından eğitim alan Aslıhan Koruyan Sabancı 387 bitkiyle şifa dağıtacak!

İÇİNDEKİLER

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    Aslıhan Koruyan Sabancı, 1991 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildi. Ardından eğitimine devam etmek için ABD'ye gitti. 2002'de ise Türkiye'ye döndü ve iş insanı Demir Sabancı ile evlendi. 3 çocuk dünyaya getirdi.

    Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ancak o 'Kariyer de yaparım çocuk da' diyerek kendini sağlıklı beslenmeye verdi. Sağlıklı yaşam, beslenme ve diyet konularında uluslararası eğitimlere ve uluslararası ödüllere sahip bir isim haline geldi.

    Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    15 yıldır bu konuda çalışmalar yapan sosyetik güzel şimdi de Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Ancak bu ziyaretin nedeni tatil değil işti. Sabancı burada Endonezyalı Bitki Uzmanı Rusmani ile bir araya geldi. Rusmani'den eğitim aldı.

    Endonezya'nın tanınmış bitki bilimcisi İbu İda Ayi Rusmani ile yetiştirip koruma altına aldığı 387 bitkiyi ve bu bitkiler ile uyguladığı şifalı yöntemleri konuştu. Aldığı eğitimi ve hedeflerini ise şöyle anlattı:

    Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim Gazetesi)Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim Gazetesi)

    "Bali'de doğal zenginlikler arasında yer alan Ubud bölgesinde yaşayan Rusmaniri'nin kanser, diyabet ve cilt rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan bazı bitkilerle ilgili olumlu sonuçlar elde ettiği biliniyor. Ubud'da fotoğraflarını çekme fırsatı bulduğum şifalı bitkilere ve yöresel besin kaynaklarına yazmakta olduğum kitabım Doğanın Terapötik Reçeteleri Fitoterapi'de yer vereceğim."

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