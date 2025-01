Burcu Kıratlı, Sinan Erçetingöz'ün doğum gününü önceki gece Gayrettepe'deki bir restoranda kutladı. Basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştiren Kıratlı, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Şu an iyiyim. Şu an rahatım. 2024'ü aşksız kapattık mı acaba? Şu an kendi ayağıma sıkıyorum galiba ama bilemiyorum artık" diyerek güldü. Kıratlı, aşk sorusuna verdiği belirsiz yanıtla kafaları karıştırdı.

