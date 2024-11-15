Orhan Kılıç davetlilere ve basın mensuplarına çiğ köfte dağıttı

Orhan Kılıç, 15 Kasım Dünya Çiğ Köfte Günü'nde Komagene Maltepe Cevizli Şubesi'nde davetlilere ve basın mensuplarına çiğ köfte dağıttı. Yapımcıların, "Güzel kadın, yakışıklı erkek" seçtiği iddialarına Kılıç, "Amerika'da 80 yaşına gelmiş halen başrolde... Bizim ülkede 40 yaşına gelince bitiyor. 50 yaşıma girdim, bu dönemler oyunculuğun en güzel halidir. Bizim ülkemizde 20 yaşında olmak gerekiyor. Diziler beni ilgilendirmiyor. Bölüm ücretleri çok uçuk. Neden bu kadar para veriliyor anlamıyorum? Kaç oyuncu bunu hak ediyor? Oyunculuk hayata bakıştır" dedi.

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