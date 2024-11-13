Yasemin Kay Allen ödül törenine transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti!

Yasemin Kay Allen, ödül törenine transparan kıyafetiyle katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gece boyunca sık sık takıları yere düşen ve yardımcısına kıyafetini düzelttiren Allen, ufak aksilikler nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Eski sevgilisi Erdal Kaya ile barışma iddiaları hakkında da açıklama yapan Allen, "Yok ya. Kendisi çok kıymetli çok değerli bir insan. Ona saygım sonsuz ama öyle bir şey yok" diyerek barışma söylentilerini yalanladı. Muhabirlerin "1 ay önce barıştınız diye biliyorduk biz" demesi üzerine gülümseyen Allen, "Bu defter kapandı mı? Tekrar bir barışma olur gibi duruyor" yorumlarına ise "Ben bir şey demiyorum, siz diyorsunuz" diyerek esprili bir yanıt verdi.