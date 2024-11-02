Limak Filarmoni Orkestrası’ndan Saray’da görkemli konser

Limak Filarmoni Orkestrası, ilk yurt dışı konserini Barselona'nın kültürel simgelerinden Palau de la Musica Catalana'da (Katalan Müzik Sarayı) verdi. Dünyanın en prestijli sahnelerinden biri olarak kabul edilen Katalan Müzik Sarayı'nın tarihi atmosferinde dün akşam gerçekleşen konserde, operanın dünyaca ünlü yıldızları aynı sahnede buluştu. Konserde, İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserden elde edilen gelir ise İspanya'da sel felaketinden etkilenen afetzedelere aktarılacak.