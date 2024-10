New York’ta ödül alan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya’nın samimi halleri dikkat çekti!

Geçtiğimiz gün New York'ta düzenlenen "The American Turkish Society" gecesinde Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ödül aldı. Ünlü güzellerin ödüllerini Suzan Sabancı'dan almaları, iki ünlü ismin de Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olması ve kombinleri dikkat çekerken, Sarıkaya ve Erçel'in samimiyeti de gözlerden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın mayo kesim elbisesi çok eleştirilirken Hande Erçel'in de ne için ödül aldığı merak konusu oldu.

ELBİSESİ 206 BİN TL!

Öte yandan tarzına bir hayli fazla harcayan ve dünyanın en lüks markalarından yaptığı kombinlerle dikkat çeken Hande Erçel, dün gerçekleştirilen törende de ezber bozmadı. Erçel, geceye özel giydiği elbisesi için tam 206 bin TL'yi cebinden çıkardı. Şıklığından asla ödün vermeyen ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden olan güzel oyuncu, pahalı elbiseleriyle sık sık karşımıza çıkmaya devam ediyor.