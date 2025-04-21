CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta

CHP 'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na "şaibe" gölgesi düştü. Bizzat CHP'li isimler kurultayın iptali için dava açtı, delegeler itirafçı olup para ve menfaat trafiğini anlattı. Bir yandan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Para trafiğini anlatan her delege ondan bahsediyor! CHP PM üyesi Baki Aydöner (solda) (Takvim.com.tr)







ŞÜPHELİ BAKİ AYDÖNER! İTİRAFTA BULUNAN HER DELEGE ONUN ADINI VERİYOR

Para trafiği itirafında bulunan her delegenin ismini verdiği CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Aydöner, 2010'dan beri CHP üyesi olduğunu Kasım 2023 itibaren Parti Meclisi üyesi olarak görev yaptığını, 38. Olağan Kurultay'da kurultay delegesi olduğunu anlattı.

Hakkındaki iddiaların "siyasi rekabet ortamında kaybedenlerin husumet kaynaklı uydurduğu gerçek dışı beyanları" olduğunu öne süren Aydöner, kurultaydan önce ve sonra siyasi faaliyet dışında hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadığını savundu.

Aydöner, "Kurultay döneminin gereği olarak parti üyeleri ile görüşmeler yapmış olabilirim ancak kesinlikle iddia olunduğu gibi ne İlyas Şahin ve ne de başkaca kimselerle market kartları konularında görüşme gerçekleştirmedim. Hakkımda MASAK kayıtlarında yer aldığı söylenen taşınmazlar, tamamen aile ve kişisel birikimle edinilmiş cüzi yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

38. Olağan Kurultay döneminde Ankara'da bir otelde delegelere para verdiği ve telefon tablet dağıttığına dair tanık beyanlarını da reddeden Aydöner, "Bu dönem içerisinde ben çanta ile para taşımadım. Kimseye para vermedim. Herhangi bir şekilde delegelere parasal bir teklifte bulunmadım. Telefon veya tablet şeklinde bir hediye dağıtımı yapmadım, yapıldığını da görmedim ve duymadım." beyanında bulundu.