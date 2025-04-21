SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat'ın eşi Çankaya'da Işık'ın kardeşi İGDAŞ'ta

CHP'nin "şaibe, menfaat ve para trafiği" itiraflarıyla mahkemelik olan 38. Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. İtirafçı olan her delegenin adını verdiği CHP PM üyesi Baki Aydöner, CHP YDK Üyesi Özkan Tice, yine PM üyelerinden Ali Haydar Fırat ve Ozan Işık "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Kılıçdaroğlu'nun Brütüs'ü olarak anılan ve "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bilgi veriyordu" denilen Şükran Kütükçü de ifadeye çekildi. CHP PM'den Ali Haydar Fırat eşinin Çankaya Belediyesi'nde memur olarak işe başlatıldığını, Ozan Işık da kardeşinin İGDAŞ'ta çalıştığını kabul etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 13:48
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na "şaibe" gölgesi düştü. Bizzat CHP'li isimler kurultayın iptali için dava açtı, delegeler itirafçı olup para ve menfaat trafiğini anlattı.

Bir yandan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Para trafiğini anlatan her delege ondan bahsediyor! CHP PM üyesi Baki Aydöner (solda) (Takvim.com.tr)Para trafiğini anlatan her delege ondan bahsediyor! CHP PM üyesi Baki Aydöner (solda) (Takvim.com.tr)



ŞÜPHELİ BAKİ AYDÖNER! İTİRAFTA BULUNAN HER DELEGE ONUN ADINI VERİYOR

Para trafiği itirafında bulunan her delegenin ismini verdiği CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Aydöner, 2010'dan beri CHP üyesi olduğunu Kasım 2023 itibaren Parti Meclisi üyesi olarak görev yaptığını, 38. Olağan Kurultay'da kurultay delegesi olduğunu anlattı.

Hakkındaki iddiaların "siyasi rekabet ortamında kaybedenlerin husumet kaynaklı uydurduğu gerçek dışı beyanları" olduğunu öne süren Aydöner, kurultaydan önce ve sonra siyasi faaliyet dışında hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadığını savundu.

Aydöner, "Kurultay döneminin gereği olarak parti üyeleri ile görüşmeler yapmış olabilirim ancak kesinlikle iddia olunduğu gibi ne İlyas Şahin ve ne de başkaca kimselerle market kartları konularında görüşme gerçekleştirmedim. Hakkımda MASAK kayıtlarında yer aldığı söylenen taşınmazlar, tamamen aile ve kişisel birikimle edinilmiş cüzi yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

38. Olağan Kurultay döneminde Ankara'da bir otelde delegelere para verdiği ve telefon tablet dağıttığına dair tanık beyanlarını da reddeden Aydöner, "Bu dönem içerisinde ben çanta ile para taşımadım. Kimseye para vermedim. Herhangi bir şekilde delegelere parasal bir teklifte bulunmadım. Telefon veya tablet şeklinde bir hediye dağıtımı yapmadım, yapıldığını da görmedim ve duymadım." beyanında bulundu.

Özkan Tice ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Özkan Tice ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Şüpheli sıfatıyla ifade veren CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice de 2018-2023 yılları arasında İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü, 38. Olağan Kurultay'da delege olarak oy kullandığını anlattı.

Hakkındaki tanık beyanlarını reddeden Tice, "İddia edildiği gibi kurultay sürecinde, öncesinde ve sonrasında delegelere herhangi bir menfaat sağlandığını duymadım, görmedim. Siyasi faaliyetler dışında herhangi bir davranışım olmadı. Delegelerden hiçbirine Özgür Özel'in desteklemeleri amacıyla para dağıtmadım, para dağıtılması olayını da duymadım." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Ali Haydar Fırat (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Ali Haydar Fırat (Takvim.com.tr)

ALİ HAYDAR FIRAT'TAN "NEPOTİZM" İTİRAFI... "EŞİM ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDE MEMUR"

CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat ise kurultay döneminde delege olmadığını siyasi faaliyetler dışında seçme ve seçilme hakkından öteye giden bir eyleminin bulunmadığını söyledi.

Fırat, MASAK raporunda geçen kurultay döneminde banka hesaplarındaki hareketliliğe ilişkin, bu hareketlerin bireysel gelir ve tasarrufları olduğunu savundu.

Fırat, beyanlarına şöyle devam etti:

"Yaptığım televizyon yayınlarından telif gelirlerim var. Ayrıca SGK'dan emekli maaşım var. Ayrıca, eşim de Çankaya Belediyesinde memur. Dosya konusu soruşturma dönemine ilişkin olarak benim aldığım veya sattığım herhangi bir menkul, gayrimenkul ile taşıt yoktur. Yine soruşturma konusu döneme ilişkin benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan CHP'li belediyeler ile onların iştiraklerinde işe başlayan bir yakınımda yok. Ben 13 yıl boyunca önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını gönüllü olarak yürüttüm. Ancak gelişen siyasi olaylar sonucunda partide bir değişim olması gerektiğini düşünmeye başladım.


Kurultay delegesi olmadığım için doğrudan kurultaylarda oy kullanma imkanım olmadı. Ancak partide gerçekleşen değişim sürecinde yeni genel başkan adayı olan Özgür Özel lehine fikir beyan ettim. Ayrıca, gelişen olaylar hakkında da bir gazeteci kimliğim ile yorumlar yaptım. Yaptığım bu yorumlar ve fikir beyanlarımın karşılığında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bulunduğu ekip veya bir başkasında herhangi bir para veya bir menfaat temin etmedim. Bana bu mahiyette teklif de yapılmadı."

"İBB'YE AİT MARKET KARTI BULUNUP BULUNMADIĞINI BİLMİYORUM"

Şüpheli, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Işık da 2012'den beri CHP üyesi olduğunu uzun yıllar partinin gençlik kollarında ve çeşitli kademelerinde görev yaptığını son olarak da Parti Meclisi üyesi olduğunu anlattı.

Tanık ifadelerinde geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait market kartlarını kurultay delegelerine dağıttığı iddiasını reddeden Işık, "Tanığın söyledikleri tümüyle iftiradır. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait market kartı bulunup bulunmadığını bilmediğim gibi, ben böyle bir kartın biri ya da birileri tarafından dağıtıldığını görmedim duymadım." ifadelerini kullandı.

Işık, kurultayda aday olması nedeniyle parti delegelerine kendisini tanıtıp oy istediğini, kimseye herhangi bir para ve menfaat temin etmediğini savundu.

Özgür Özel ve Ozan Işık (Takvim.com.tr)Özgür Özel ve Ozan Işık (Takvim.com.tr)

BİR SİYASİ RÜŞVET İTİRAFI DAHA... "KARDEŞİM İGDAŞ'TA BAŞLADI"

Özel'e oy vermeleri için delegeleri ikna ettiği ve sonrasında yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alındığı iddiasını reddeden Işık, "Kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer Bürosuna internet üzerinden iş başvurusu yaptı. Gerekli sınav ve mülakatlara girdi. Sınavlarda başarılı olması sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı İGDAŞ iştiraki şirketine makine mühendisi olarak işe başladı. Bu konunun benim referans olmamla bir alakası yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak anılan Şükran Kütükçü ve İmamoğlu (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak anılan Şükran Kütükçü ve İmamoğlu (Takvim.com.tr)

KILIÇDAROĞLU'NUN BRÜTÜS'Ü DE İFADE VERDİ...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Şükran Kütükçü de şüpheli ifadesinde, resmi geliri dışında herhangi geliri olmadığını öne sürerek, Halk TV'nin sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu tarafından finanse edilerek Londra'ya geziye götürüldüğü iddiasının gerçek dışı olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun özel programlarını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bildirdiği iddiasını da reddeden Kütükçü, "O dönem içerisinde kesinlikle onun günlük programlarını ve ziyaretçilerini dışarıda hiçbir kimseye bildirmedim. Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu lehine özel bir faaliyet içinde bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Franciscus öldü... Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastane açıkladı: Hayati riski çok yüksek
Borsa İstanbul
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı
Papa Francis öldü! Katolik Kilisesi’nin yeni lideri kim olacak?
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez İmralı yolunda... Sırrı Süreyya Önder’in yerine o isim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Enflasyon mesajı! Cevdet Yılmaz tarih verdi: OVP’de güncelleme sinyali
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz | Enerjide tarihi rekor
Türksat 6A hizmete alınıyor! Yüzde 80 yerli 5 milyar kapsama alanı
Türkiye ve ABD arasında gümrük vergileriyle ilgili kritik temas! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye kimsenin deposu olmayacak
Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu
Ruhsata villa iskana daire: Müteahhit Kameroğlu CHP’li İmamoğlu’nun 4x4’lük rüşvet çarkını açıkladı!
ABD’deki Signalgate skandalı büyüyor! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in saldırı bilgilerini aile grubunda paylaştığı iddia edildi
Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO’yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada
90+4’te gelen yıkım! Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3 | MAÇ SONUCU
CHP’den Yozgat mitingine taşımalı katılım | Takviye CHP Ankara Örgütü’nden geldi! İl Başkanı Ümit Erkol itiraf etti tepki yağdı: Her yerden taşıdınız deyince kızıyorsunuz
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...