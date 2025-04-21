CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta

Ekrem İmamoğlu ve Ali Haydar Fırat (Takvim.com.tr)
ALİ HAYDAR FIRAT'TAN "NEPOTİZM" İTİRAFI... "EŞİM ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDE MEMUR"
CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat ise kurultay döneminde delege olmadığını siyasi faaliyetler dışında seçme ve seçilme hakkından öteye giden bir eyleminin bulunmadığını söyledi.
Fırat, MASAK raporunda geçen kurultay döneminde banka hesaplarındaki hareketliliğe ilişkin, bu hareketlerin bireysel gelir ve tasarrufları olduğunu savundu.
Fırat, beyanlarına şöyle devam etti:
"Yaptığım televizyon yayınlarından telif gelirlerim var. Ayrıca SGK'dan emekli maaşım var. Ayrıca, eşim de Çankaya Belediyesinde memur. Dosya konusu soruşturma dönemine ilişkin olarak benim aldığım veya sattığım herhangi bir menkul, gayrimenkul ile taşıt yoktur. Yine soruşturma konusu döneme ilişkin benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan CHP'li belediyeler ile onların iştiraklerinde işe başlayan bir yakınımda yok. Ben 13 yıl boyunca önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını gönüllü olarak yürüttüm. Ancak gelişen siyasi olaylar sonucunda partide bir değişim olması gerektiğini düşünmeye başladım.
Kurultay delegesi olmadığım için doğrudan kurultaylarda oy kullanma imkanım olmadı. Ancak partide gerçekleşen değişim sürecinde yeni genel başkan adayı olan Özgür Özel lehine fikir beyan ettim. Ayrıca, gelişen olaylar hakkında da bir gazeteci kimliğim ile yorumlar yaptım. Yaptığım bu yorumlar ve fikir beyanlarımın karşılığında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bulunduğu ekip veya bir başkasında herhangi bir para veya bir menfaat temin etmedim. Bana bu mahiyette teklif de yapılmadı."
"İBB'YE AİT MARKET KARTI BULUNUP BULUNMADIĞINI BİLMİYORUM"
Şüpheli, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Işık da 2012'den beri CHP üyesi olduğunu uzun yıllar partinin gençlik kollarında ve çeşitli kademelerinde görev yaptığını son olarak da Parti Meclisi üyesi olduğunu anlattı.
Tanık ifadelerinde geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait market kartlarını kurultay delegelerine dağıttığı iddiasını reddeden Işık, "Tanığın söyledikleri tümüyle iftiradır. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait market kartı bulunup bulunmadığını bilmediğim gibi, ben böyle bir kartın biri ya da birileri tarafından dağıtıldığını görmedim duymadım." ifadelerini kullandı.
Işık, kurultayda aday olması nedeniyle parti delegelerine kendisini tanıtıp oy istediğini, kimseye herhangi bir para ve menfaat temin etmediğini savundu.
Özgür Özel ve Ozan Işık (Takvim.com.tr)
BİR SİYASİ RÜŞVET İTİRAFI DAHA... "KARDEŞİM İGDAŞ'TA BAŞLADI"
Özel'e oy vermeleri için delegeleri ikna ettiği ve sonrasında yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alındığı iddiasını reddeden Işık, "Kardeşim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer Bürosuna internet üzerinden iş başvurusu yaptı. Gerekli sınav ve mülakatlara girdi. Sınavlarda başarılı olması sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine Bağlı İGDAŞ iştiraki şirketine makine mühendisi olarak işe başladı. Bu konunun benim referans olmamla bir alakası yoktur." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu olarak anılan Şükran Kütükçü ve İmamoğlu (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU'NUN BRÜTÜS'Ü DE İFADE VERDİ...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Şükran Kütükçü de şüpheli ifadesinde, resmi geliri dışında herhangi geliri olmadığını öne sürerek, Halk TV'nin sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu tarafından finanse edilerek Londra'ya geziye götürüldüğü iddiasının gerçek dışı olduğunu savundu.
Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun özel programlarını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bildirdiği iddiasını da reddeden Kütükçü, "O dönem içerisinde kesinlikle onun günlük programlarını ve ziyaretçilerini dışarıda hiçbir kimseye bildirmedim. Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu lehine özel bir faaliyet içinde bulunmadım." ifadelerini kullandı.