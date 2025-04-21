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Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. Toplantının ana gündeminin "Terörsüz Türkiye" çalışmaları oluştururken, ekonomi ve CHP'nin yolsuzluğu örtbas etmek için gerçekleştirdiği sokak eylemleri de masada olacak. Toplantının önemli başlıklarından biri de Gazze olacak.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 07:39 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 16:45
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MKYK toplanıyor

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.40'ta başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


Toplantının en önemli gündem maddesinin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin olması bekleniyor.

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EKONOMİ VE ZİRAİ DON
MKYK'da ekonomideki son gelişmeler ve CHP'nin yolsuzluğu perdelemek için gerçekleştirdiği sokak eylemleri de masada olacak.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (AA/20 Nisan 2025)İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (AA/20 Nisan 2025)

GAZZE'DE SOYKIRIM VE SURİYE'DE İSRAİL TEHDİDİ
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve Suriye'deki tehditlerinin de toplantıda ele alınacağı değerlendiriliyor.

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