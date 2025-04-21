Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (AA/20 Nisan 2025)

GAZZE'DE SOYKIRIM VE SURİYE'DE İSRAİL TEHDİDİ

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve Suriye'deki tehditlerinin de toplantıda ele alınacağı değerlendiriliyor.