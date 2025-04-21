Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.40'ta başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.40'ta başladı.
Toplantının en önemli gündem maddesinin, "Terörsüz Türkiye" hedefinin olması bekleniyor.
GAZZE'DE SOYKIRIM VE SURİYE'DE İSRAİL TEHDİDİ
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve Suriye'deki tehditlerinin de toplantıda ele alınacağı değerlendiriliyor.