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Franciscus öldü... Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak

Papa Franciscus'un ölümü sonrası yeni papanın nasıl seçileceği merak konusu oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller deyim yerindeyse akla karayı seçecek. 80 yaşını aşmayan 138 kardinal belirleyici unsur olacak. Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman çıkarsa yeni papanın seçildiği anlaşılacak. Siyah dumanın çıkması halinde sonuca ulaşılamamış olacak, kardinaller papayı seçene kadar Vatikan'dan çıkamayacak. İşte bacadan çıkacak yeni papanın adım adım seçim süreci...

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 12:40
Franciscus öldü... Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, bu sabah (21.04.2025) yerel saatle 07.35'de 88 yaşında öldü.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla cebelleşen ve çok sayıda rahatsızlık geçiren Papa, geride bıraktığımız gün Paskalya törenine katılmış, Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

Kardinaller yeni papayı seçecek (Fotoğraf: AA)Kardinaller yeni papayı seçecek (Fotoğraf: AA)

Papa Francis'in ölümü sonrası akıllara tek bir soru geldi: Yeni papa nasıl seçilecek?

Bilindiği üzere Papa, Kardinaller Konseyi tarafından seçiliyor. Vatikan'ın bildirdiğine göre; Filipinlerden Portekiz'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden İsveç'e toplam 252 kardinal bulunuyor.

Ancak burada önemli olan husus kardinallerin 80 yaşını aşmamış olması. 80 yaşını aşan kardinaller Papa seçiminde oy kullanamıyor. 252 kardinalin 114'ü 80 yaş ve üzeri. Dolayısıyla yeni papa seçiminde 138 kardinal belirleyici unsur olacak.

Yeni papa seçilene kadar Katolik Kilisesi'nin idaresini de Kardinaller Koleji ismi verilen kurum idare ediyor.

Kardinaller yeni papayı seçene kadar şapelden çıkamaz (AA)Kardinaller yeni papayı seçene kadar şapelden çıkamaz (AA)



KARDİNALLER UZLAŞANA KADAR ŞAPELDEN ÇIKMIYOR

Gelelim seçim sürecine... Oy verme işlemi Sistine Şapeli'nde günde dört oylama usulüyle yapılıyor. Seçim sürecinde kardinaller Vatikan'da kalıyor ve dış dünyayla herhangi bir temas kuramıyor.

Kardinaller bir uzlaşıya varana kadar Vatikan'dan dışarı çıkamıyor.

Oylama başlamadan önce Sistine Şapeli'nde güvenlik uzmanları gizli kamera ya da mikrofon bulunmadığını teyit etmek için taramalar yapıyor. Toplantı başladıktan sonra yeni papa seçilene kadar kardinaller yemek yeme, oy kullanma, uyuma gibi tüm işlerini kilit altında gerçekleştiriyor.

Kardinaller sağlıkla ilgili acil durumlar haricinde dış dünyayla temas edemiyor. Bütün televizyon ve radyolar kaldırılıyor, gazeteler ve dergiler içeri sokulmuyor, cep telefonu, tablet gibi dijital cihazların kullanımı yasaklanıyor.

Görüşmeler başlamadan evvel, kardinaller sabah ayinine katılıyor ardından da topluca şapele giriyor.

Kardinaller yeni papayı seçecek (Fotoğraf: AA)Kardinaller yeni papayı seçecek (Fotoğraf: AA)

KOMUTLAR LATİNCE

Kardinaller toplantı alanına girince bir gizlilik yemini ediyor. Ardından Latince "herkes dışarı" anlamına gelen "extra omnes" komutuyla seçimde rolü olmayan herkes dışarı çıkarılıyor ve kapılar kapatılıyor.

Dikdörtgen şeklindeki oy pusulalarının üst kısmında Latince "Eligio in Summum Pontificem" (Papa'yı seçiyorum) yazarken altta da seçilen kişinin isminin yazılacağı bir boşluk bulunuyor. Kardinallerden isimlerini kim oldukları anlaşılmayacak bir şekilde yazmaları ve kağıdı iki kez katlamaları isteniyor.

Bacadan beyaz duman çıkarsa yeni papanın seçildiği anlaşılacak (AA)Bacadan beyaz duman çıkarsa yeni papanın seçildiği anlaşılacak (AA)


BEYAZ DUMAN PAPANIN SEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELİYOR

Oylar sayılırken, sayım memurlarından biri pusulada yazılı ismi yüksek sesle ilan ediyor. Ardından oy pusulaları yakılıyor. Pusulalar yanınca açığa çıkan duman, dış dünyaya papanın seçilip seçilemediğine dair bir mesaj gönderiyor.

Yeni Papa kim olacak? Beyaz duman ya da siyah duman nedir?


Sonuca ulaşılamayan oylamalarda siyah duman çıkarken papa seçildikten sonra çıkan dumanın rengi beyaz oluyor.

Papa Franciscus'un seçildiği ilk gün (AA)Papa Franciscus'un seçildiği ilk gün (AA)



PAPA SEÇİLDİKTEN SONRA NE OLUYOR?

Sistine Şapeli'nin dışında olanlar, içeride olan bitenleri ancak günde iki kez gördükleri dumanlara bakarak anlayabiliyor. Siyah duman başarısızlık, nihayet görülen beyaz duman ise papanın seçildiği anlamına geliyor.

Papa seçildikten sonra Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan, meydanda bekleyen meraklılara o geleneksel cümleyle "Annuntio vobis gaudium magnum... habemus papam!" (Size büyük bir mutlulukla duyuruyorum... bir papamız var!) diye sesleniliyor.

YENİ PAPA İLK NE DİYOR?

Yeni papa ilk kez dünyanın karşısına bu balkonda çıkıyor. "Urbi et Orbi" yani "şehri ve dünyayı kutsuyorum" dedikten sonra göreve başlıyor.

Papa Francis öldü! Katolik Kilisesinin yeni lideri kim olacak?Papa Francis öldü! Katolik Kilisesinin yeni lideri kim olacak?

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