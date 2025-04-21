Franciscus öldü... Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak

Kardinaller yeni papayı seçecek (Fotoğraf: AA) Papa Francis'in ölümü sonrası akıllara tek bir soru geldi: Yeni papa nasıl seçilecek? Bilindiği üzere Papa , Kardinaller Konseyi tarafından seçiliyor. Vatikan 'ın bildirdiğine göre; Filipinlerden Portekiz'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden İsveç'e toplam 252 kardinal bulunuyor. Ancak burada önemli olan husus kardinallerin 80 yaşını aşmamış olması. 80 yaşını aşan kardinaller Papa seçiminde oy kullanamıyor. 252 kardinalin 114'ü 80 yaş ve üzeri. Dolayısıyla yeni papa seçiminde 138 kardinal belirleyici unsur olacak. Yeni papa seçilene kadar Katolik Kilisesi 'nin idaresini de Kardinaller Koleji ismi verilen kurum idare ediyor.

Kardinaller yeni papayı seçene kadar şapelden çıkamaz (AA)







KARDİNALLER UZLAŞANA KADAR ŞAPELDEN ÇIKMIYOR



Gelelim seçim sürecine... Oy verme işlemi Sistine Şapeli'nde günde dört oylama usulüyle yapılıyor. Seçim sürecinde kardinaller Vatikan'da kalıyor ve dış dünyayla herhangi bir temas kuramıyor.



Kardinaller bir uzlaşıya varana kadar Vatikan'dan dışarı çıkamıyor.



Oylama başlamadan önce Sistine Şapeli'nde güvenlik uzmanları gizli kamera ya da mikrofon bulunmadığını teyit etmek için taramalar yapıyor. Toplantı başladıktan sonra yeni papa seçilene kadar kardinaller yemek yeme, oy kullanma, uyuma gibi tüm işlerini kilit altında gerçekleştiriyor.



Kardinaller sağlıkla ilgili acil durumlar haricinde dış dünyayla temas edemiyor. Bütün televizyon ve radyolar kaldırılıyor, gazeteler ve dergiler içeri sokulmuyor, cep telefonu, tablet gibi dijital cihazların kullanımı yasaklanıyor.



Görüşmeler başlamadan evvel, kardinaller sabah ayinine katılıyor ardından da topluca şapele giriyor.