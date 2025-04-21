Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
Gökhan Sazdağı ve Nazon ile iki kez öne geçen sarı kırmızılılara karşı Kanarya üç defa karşılık verdi. Skor 3-2 iken 90+4'te gelen Taha Sarıarslan'ın gol vuruşu, skoru 3-3 olarak belirledi.
Mücadele beraberlikle sona ererken tribünlerden de istifa tepkileri yükseldi.
Fenerbahçe tribünleri yönetime tepki gösterdi (AA)
Uzun süredir Koç ve ekibini göreve bırakması konusunda sık sık mesaj gönderen taraftarlar, yaşanan puan kaybı sonrası yine tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar DJ kabinine yumruk attı (X)
DJ KABİNİNE SALDIRDILAR
Taraftarların protestoları sırasında statta yüksek sesle müzik açılması, tansiyonu daha da yükseltti. Tribünlerin tepkisini bastırmak amacıyla yapıldığı iddia edilen bu hamle, bazı taraftarlar tarafından provokasyon olarak algılandı. Bu durum tribünlerde gergin anlara yol açtı.
Tepkilerin artması üzerine bazı taraftarlar, müzik yayınının yapıldığı bölüme yöneldi.