Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Gökhan Sazdağı ve Nazon ile iki kez öne geçen sarı kırmızılılara karşı Kanarya üç defa karşılık verdi. Skor 3-2 iken 90+4'te gelen Taha Sarıarslan'ın gol vuruşu, skoru 3-3 olarak belirledi.

Mücadele beraberlikle sona ererken tribünlerden de istifa tepkileri yükseldi.