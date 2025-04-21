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Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, birçok oyuncusunun yokluğunda mücadele eden rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti. Sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı. O anları Takvim.com.tr görüntüledi.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 21:10 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 07:08
Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliği sonrası tribünlerden yönetime tepki: Ali Koç istifa!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Gökhan Sazdağı ve Nazon ile iki kez öne geçen sarı kırmızılılara karşı Kanarya üç defa karşılık verdi. Skor 3-2 iken 90+4'te gelen Taha Sarıarslan'ın gol vuruşu, skoru 3-3 olarak belirledi.

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç ve yönetimine istifa tepkisi

Mücadele beraberlikle sona ererken tribünlerden de istifa tepkileri yükseldi.

Fenerbahçe tribünleri yönetime tepki gösterdi (AA)Fenerbahçe tribünleri yönetime tepki gösterdi (AA)

Uzun süredir Koç ve ekibini göreve bırakması konusunda sık sık mesaj gönderen taraftarlar, yaşanan puan kaybı sonrası yine tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar DJ kabinine yumruk attı (X)Fenerbahçeli taraftarlar DJ kabinine yumruk attı (X)

DJ KABİNİNE SALDIRDILAR

Taraftarların protestoları sırasında statta yüksek sesle müzik açılması, tansiyonu daha da yükseltti. Tribünlerin tepkisini bastırmak amacıyla yapıldığı iddia edilen bu hamle, bazı taraftarlar tarafından provokasyon olarak algılandı. Bu durum tribünlerde gergin anlara yol açtı.

Fenerbahçe taraftarı dj kabinine saldırdı!


Tepkilerin artması üzerine bazı taraftarlar, müzik yayınının yapıldığı bölüme yöneldi.

Taraftardan yönetime tepki (DHA)Taraftardan yönetime tepki (DHA)

Yayın kabinine giden taraftarlar, burada küfürlü tezahüratlarda bulunarak camlara yumruk attı. Yaşanan bu gerginlik stat içinde kısa süreli kaosa neden oldu.

Taraftardan yönetime tepki (İHA)Taraftardan yönetime tepki (İHA)

Olayın büyümesini önlemek amacıyla devreye güvenlik güçleri girdi. Yayın kabini çevresindeki taraftarlar bölgeden uzaklaştırılırken, olayın kontrolden çıkması engellendi.

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