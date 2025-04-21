Meteoroloji'den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında etkili olmaya başlayan bölgesel yağışların hafta sonuna kadar süreceğini açıklarken, yeni uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışların etkisini artıracağı belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? İşte 21 Nisan il il hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:55