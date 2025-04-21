Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

1 HAFTA BOYUNCA ARALIKSIZ SÜRECEK

Çarşamba gününden itibaren ise yağışlar Türkiye'nin tamamına yayılacak. Çelik, "Hafta sonuna kadar, aralıklarla sürecek gök gürültülü sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar neredeyse bir hafta boyunca aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.