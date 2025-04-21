Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

Meteoroloji'den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında etkili olmaya başlayan bölgesel yağışların hafta sonuna kadar süreceğini açıklarken, yeni uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışların etkisini artıracağı belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? İşte 21 Nisan il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:55
Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Özellikle çarşamba gününden itibaren yağışlar yurt geneline yayılacak. Uzmanlar vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istiyor.

Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

Kuzeydoğu'da Yağış Hiç Durmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftaya ilişkin hava durumu beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

Çelik'in açıklamasına göre pazartesi ve salı günü özellikle Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

1 HAFTA BOYUNCA ARALIKSIZ SÜRECEK

Çarşamba gününden itibaren ise yağışlar Türkiye'nin tamamına yayılacak. Çelik, "Hafta sonuna kadar, aralıklarla sürecek gök gürültülü sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar neredeyse bir hafta boyunca aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den 7 günlük alarm: Yağmur, gök gürültüsü, sis, lodos geliyor! O iller için tarih verildi | 21 Nisan hava durumu

Batı Bölgelerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Çelik'in verdiği bilgiye göre, batı bölgelerdeki yağışlar çarşamba günü başlıyor. Ege Bölgesi'nde salı akşam saatlerinden itibaren yağış geçişleri görülecek.