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Başkan Erdoğan'dan Papa için taziye: Gazze'de soykırıma karşı durdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Papa Francis için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 14:31
Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye: Gazze’de soykırıma karşı durdu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Papa Francis için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Başkan Erdoğan ve Papa Francis (AA)Başkan Erdoğan ve Papa Francis (AA)

Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum.

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