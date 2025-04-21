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Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldiğini belirten Erdoğan, "Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. Yapamayız diyenlere inat hatta daha iyisini yaparız dedik." ifadelerini kullandı. CHP'nin Gazze istismarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şunu açık ve net söylemek isterim. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz." diyerek milletin her şeyin farkında olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 15:51
Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Türksat 6A hizmete girdi: Türkiye uzayda yeni bir eşiği aştı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı.

Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projenin başarıyla ilerletilmesine emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.

En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uyduların mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak.

Uzay iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Yüzde 80'in yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)

Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. En yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretme imkan, yeteneğine sahip olduk.

Yapamayız diyenlere inat biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik.

Her bir mühendisimize buradan bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum.

3,5 MİLYARDA 5 MİLYARA YÜKSELECEK
23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedeflere gerçeklere dönüştürmeye hep beraber inşallah devam edeceğiz. Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin üretiminde önemli pazar payına sahip olacak.

Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk.

Ay ve derin uzay görevlerinde yine bu birikimden istifade edeceğiz.

Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali için bu fırsatı heba etmesine izin veremeyiz. Türkiye'nin dışarısı ile ilgilenmemesi için her şey yapıldı. Türkiye'yi küresel rekabette minder dışına itmeyi başardılar.

Ana muhalefet partisi eliyle Türkiye eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Bayat senaryolar bu çevrelerin figüranlığında tedavüle koyulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin Batı'ya ve batılı medya kuruluşlarına şikayet edilmesine, öğrencilerin kışkırtılmasına, boykot çağrılarına kadar her tuşa basılıyor.

Türksat 6A'dan alınan ilk yayın (Ekran görüntüsü)Türksat 6A'dan alınan ilk yayın (Ekran görüntüsü)

CHP'YE GAZZE TOKADI
Gerilim ve istismar siyasetlerine Gazze soykırımını alet etiller.

50 bin masum katledilirken bize ne Filistin'den diyerek tam 18 aydır sustukları, toprakları savunan Filistinli direnişçilere terörist iftirası attıkları bir insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar.

Şunu açık ve net söylemek isterim. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz. Milletimiz de ne yapılmaya çalışıldığının da farkında. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos, kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Hükümet olarak biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

TÜRKSAT 6A'NIN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, uzun yıllara dayanan bir mühendislik ve teknoloji birikiminin ürünü olarak geliştirildi. ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH gibi yerli kuruluşların katkısıyla üretilen uydu, %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olup 84 yerli ekipman ile donatıldı.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Öne çıkan teknik ve stratejik özellikleri:

Kapsama Alanı: Uydu, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama dışında kalan bölgelere de hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bu sayede toplam kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye çıkarılmış oldu.

Bakan Uraloğlu A Haber'de

Görev Süresi: Türksat 6A, en az 15 yıl boyunca hizmet verecek şekilde planlandı.

Üretim ve Test Süreci: Uydu, TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Mart 2024'te başarıyla üretildi ve test edildi. Haziran 2024'te SpaceX'in Florida'daki Cape Canaveral üssüne taşındı ve 9 Temmuz 2024'te Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Yörünge Bilgisi: Fırlatıldıktan sonra 5 ara ateşlemeyle geçici olarak 50° doğu yörüngesine yerleşti. Sonrasında 28 Aralık 2024'te nihai görev yörüngesi olan 42° doğu konumuna ulaştı.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Faydalı Yük Testleri: 23 Ekim 2024'te tamamlanan testlerle, uydunun taşıdığı haberleşme ekipmanlarının başarıyla çalıştığı doğrulandı. 17 Şubat 2025'te yapılan ilk test yayınıyla da bu kabiliyetler pratikte ispatlandı.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)

Stratejik Önemi: Türksat 6A, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirirken, haberleşme uydularında dışa bağımlılığı azaltan bir adım oldu. Bu başarıyla Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasındaki yerini aldı.

Türksat 6A (AA)Türksat 6A (AA)


Türksat 6A, sadece teknolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik açıdan da önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Hem yerli üretim kapasitesini gösteriyor hem de gelecekteki uzay projeleri için kritik bir basamak oluşturuyor.

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