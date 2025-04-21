Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Türksat 6A hizmete girdi: Türkiye uzayda yeni bir eşiği aştı! Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın hizmete alma töreni vesilesiyle bugün beraberiz. Türksat 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Projenin başarıyla ilerletilmesine emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uyduların mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak. Uzay iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum. KENDİ HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Yüzde 80'in yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü) Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. En yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretme imkan, yeteneğine sahip olduk. Yapamayız diyenlere inat biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Her bir mühendisimize buradan bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 3,5 MİLYARDA 5 MİLYARA YÜKSELECEK

23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedeflere gerçeklere dönüştürmeye hep beraber inşallah devam edeceğiz. Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin üretiminde önemli pazar payına sahip olacak. Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Ay ve derin uzay görevlerinde yine bu birikimden istifade edeceğiz.



Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali için bu fırsatı heba etmesine izin veremeyiz. Türkiye'nin dışarısı ile ilgilenmemesi için her şey yapıldı. Türkiye'yi küresel rekabette minder dışına itmeyi başardılar. Ana muhalefet partisi eliyle Türkiye eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Bayat senaryolar bu çevrelerin figüranlığında tedavüle koyulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin Batı'ya ve batılı medya kuruluşlarına şikayet edilmesine, öğrencilerin kışkırtılmasına, boykot çağrılarına kadar her tuşa basılıyor.