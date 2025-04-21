Yeni keşif yükleniyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz!

"Bundan sonraki süreçte Türkiye dışarıda da petrol ve doğal gaz aramacılığında çok aktif olacak. Burada ilk hedef şu anda varlıklarımızın olduğu, üretimlerimizin, operasyonlarımızın olduğu ülkeler. Başta Azerbaycan ya da Hazar havzası coğrafyası. Burada ilgilendiğimiz 2 yeni offshore sahası var. Onun dışında Irak'ta, hem Kuzey Irak hem Güney Basra diyebileceğim, sahalarla ilgileniyoruz. Yine Rusya'da şu anda bir sahada faaliyetimiz var. Onu yine artırmayı hedefliyoruz. Yeni ülkeler de var. Çalışmaya başladığımız ülkelerden biri Somali. Somali offshore'unda 3 bloğumuza, karada 3 blok ilave ettik. Nisan ayının 10'unda bu anlaşmayı Türkiye Petrolleri yaptı ve Somali'nin karasında da aramalara başlıyoruz. Offshore'da mayıs sonu gibi sismik veri toplama çalışmamız bitecek. Yıl sonuna doğru buradaki sondajla ilgili kararımızı oluşturmuş olacağız."

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"BULGARİSTAN EKONOMİK BÖLGESİNDE BİR BLOK İÇİN ANLAŞMA İMZALANACAK"

Pakistan devlet şirketi ile Pakistan açık denizlerinde arama yapmak üzere bir anlaşma imzaladıklarını da hatırlatan Bayraktar, "Bu ülkelerin Türkiye'ye olan ilgisinin, ikili işbirliğimizin, üst düzeydeki işbirliğinin ve uyumun katkısı var. Ama Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği offshore kabiliyeti, yani denizlerde arama ve üretim kabiliyeti onları bu anlamda etkiliyor. Bu anlaşmaların gerisinde böyle teknik ve ticari bir motivasyon da var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Bulgaristan ve Macaristan ile işbirliğine ilişkin, "Muhtemelen önümüzdeki ay bitiririz anlaşmayı. Bulgaristan'da yabancı bir şirket ile Türkiye Petrolleri, Bulgaristan denizinde, Bulgaristan ekonomik bölgesinde bir blok için anlaşma imzalayacak. Keza yine Macaristan'ın MOL şirketiyle hem Macaristan'da hem de Macaristan dışında stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladık." diye konuştu.