ABD'deki "Signalgate" skandalı büyüyor! Savunma Bakanı Pete Hegseth'in saldırı bilgilerini aile grubunda paylaştığı iddia edildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth (AA)
PENTAGON'UN AÇIKLAMASI
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise X hesabındaki paylaşımında, NYT'nin haberine tepki göstererek, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Haberin, görevden alınan ve bakanın gündemini "sabote etmeye niyetli" eski çalışanların iddialarına dayandığını belirten Parnell, "Haberi kaç farklı şekilde yazarlarsa yazsınlar, hiçbir Signal sohbetinde gizli bir bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Hakikat şu ki; Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın gündemini uygulama konusunda her geçen gün daha güçlü ve etkin hale gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump (AA)
GAZETECİNİN SAVAŞ PLANLARININ KONUŞULDUĞU GRUBA EKLENMESİ
The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.