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Türkiye'nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme!

Son dakika haberi... Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 20:03 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 20:15
Türkiye’nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme!

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İstanbul Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), 24 Ocak Cuma günü pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. O sırada yanındaki U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz çocuk, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"SİZE CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ"
Minguzzi ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken, üstüne neredeyse 2 aydır saldırganın arkadaşları tarafından "Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız." şeklinde ölüm mesajları aldı.

SORUŞTURMADA FLAŞ GELİŞME

Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

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