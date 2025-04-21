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TFF'ye bildirdiler: Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!

Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattığını TFF'ye bildirdi. 2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Torreira, Galatasaray formasıyla 123 maça çıkarken, 4 gol 8 asiste imza attı.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:33 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:44
TFF’ye bildirdiler: Galatasaray’dan Lucas Torreira kararı!

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Sarı-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın 2026'da bitecek sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Torreira, Galatasaray formasıyla 123 maça çıkarken, 4 gol 8 asiste imza attı.

Lucas Torreira.Lucas Torreira.

BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ
Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Yıldız ön libero, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Cimbom'da kalmak istediği için geri çevirmişti.

Lucas Torreira.Lucas Torreira.

İstanbul'da yaşamaktan bir hayli memnun olan Torreira, 2022- 23 sezonunun yazında Premier Lig devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis parası karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. 1.66 boyundaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

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