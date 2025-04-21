TFF’ye bildirdiler: Galatasaray’dan Lucas Torreira kararı!

Lucas Torreira.

BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ

Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Yıldız ön libero, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Cimbom'da kalmak istediği için geri çevirmişti.