Nur Sürer ve Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerilim yükseliyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Nur Sürer, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştı. Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e ithaf ederek; "Bu ödülü, 40 yıl önce Paris'te yaşamını yitiren ve çoğunlukla değersizleştirilmeye çalışılan ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" şeklindeki ifadeleri kullanmıştı. Sürer'in bu açıklamasının ardından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından, "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir ifadeyi paylaşıp Sürer'i eleştirmişti. Sürer, Farah Zeynep Abdullah'ın bu eleştirisine kayıtsız kalmayarak cevap verdi.

"FİLMİ BİLE İZLEMEMİŞ"

Nur Sürer, "Yılmaz Güney bizim sinemacılar için gerçekten çok önemli bir adam... Yeşilçam'dan bu yana gelen hikâyemizde hiçbir sinemacı Yılmaz Güney ile ilgili en ufak bir şey konuşamaz, konuşmaz. O bizim kıymetlimizdir. Sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler, filmi bile izlememiş. Herhangi bir Yılmaz Güney filmini izlememiş insanlar. Adam öleli 40 yıl olmuş, 30 yaşındaki biri Yılmaz Güney ile ilgili bir hikâye uydurabiliyor. Sorsan, bir Yılmaz Güney filmi seyrettin mi? Hayır" dedi.