Evlenmekten vazgeçtim

Tuğba Özerk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncu objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özerk "Konserlerim var onun için alışverişe geldim, hem de yürüyüş yapıyorum, onun haricinde 5-6 şarkı bitirdim, yakında çıkacak, her şey çok güzel çok şükür." dedi.

"ADAM OLSUN"

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen şarkıcı "Hayatım stüdyo, pilates ve yürüyüşten ibaret... Evlenmekten de vazgeçtim. O kadar çok iş odaklıyım ki şu anda hayatıma kimseyi almayı düşünmüyorum, aşk meşk mevzularını hiç sallamıyorum" diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin "İdeal erkek sizce nasıl olmalı?" sorusuna Özerk "Adam olsun, İnsan olsun..." diyerek cevap verdi.