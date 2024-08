Nazan Öncel'in 'Of Of' bestesi uluslararası pek çok dile çevrilerek seslendirildi. Lübnan, Yunanistan, Romanya, Dubai, Slovakya, Özbekistan, Ermenistan, İran ve 3 farklı sanatçının da seslendirdiği Bulgaristan gibi ülkelerde okunan ve kliplendirilen 'Of Of' Ülkelerin müzik listelerinin de üst sıralarında yer aldı.

