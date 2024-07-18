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Dünya markası Vakko'dan özel koleksiyon!

Vakko, Tokyo 2020'nin ardından yeniden "Team Türkiye" sporcularının seyahat ve seremoni kıyafetlerini büyük bir titizlikle tasarlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Dünya markası Vakko’dan özel koleksiyon!

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Tokyo 2020'nin ardından yeniden "Team Türkiye" sporcularının seyahat ve seremoni kıyafetlerini tasarlayan Vakko, Paris 2024 için hazırlanan özel koleksiyonda; sporun dinamik ruhunu, Türk bayrağı ve ev sahibi şehir Paris'ten aldığı ilhamla buluşturuyor. 'Vakko Tasarım Ekibi' tarafından sporcularımızın her aşamada şampiyon gibi görünmeleri ve hissetmeleri hedeflenerek büyük bir özenle tasarlanan 'Team Türkiye' koleksiyonu, tüm sporcuların farklı vücut kompozisyonlarına sahip olmaları gözetilerek, hepsinin ayrı ayrı ölçüleri alındıktan sonra özel dikim terzileri tarafından büyük bir titizlikle hayata geçirildi.

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