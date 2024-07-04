Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi Sinem Ayyıldız ilk kez konuştu!

Rüştü Onur Atilla, 2014'te nikah masasına oturduğu, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile evliliklerini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Atilla, boşanmadan 20 gün sonra tatil, Nez'le aşkını ilan etmişti. Bir mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen oyuncu, "Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs'ta tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" diyerek ihanet iddialarını reddetmişti.

ÇOK ÇABALADIM!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Son ana kadar çabaladım. Malum sebeplerden dolayı karşımda son derece kırıcı bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Karşı taraf hak ettiği muameleyi görüyor. Her şey yeterince çirkin. Toparlanmaya ihtiyacım var" dedi.