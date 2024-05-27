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Hadise'nin yaptığı 'Erkeğe şiddet değil mi?'

Ünlü popçu, bir kameramanı “Frikik çekmek istiyorsun” diye azarladı. Ancak kendisi sahnede şiddet eğilimli bir koreografi yapıp erkek dansçılarına tokat atınca tepki topladı...

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Hadise’nin yaptığı ’Erkeğe şiddet değil mi?’

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Türkiye'nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Hadise, bir konserde kendisini çeken kameramanı fırçalamış ve "frikik çekmek istiyorsun?" diye ithamda bulunmuştu. Daha sonra ise seyirciye dönüp "Artık susmayacağım" diyerek alkışı da almıştı.

O konsere katılan misafirlerin videolarında Hadise, kendisi bizzat "bilerek ve isteyerek" frikik vermiş ve sosyal medyalarda boy boy videoları dönmüştü. Geçtiğimiz günkü konserindede bir şarkı sırasında erkek dansçılarına dönüp vuruyormuş gibi yapıp dansçıları kendileri yere atıyordu. Tabi böyle bir durum ne olursa olsun "erkeğe şiddete" girmiyor mu? Şimdi bu videoları izleyen milyonlarca insan şiddete eğilim göstermez mi? Kendisine gelince ortalığı yangın yerine çeviren Hadise Açıkgöz, erkek dansçıları üzerinden "Güçlü kadınım" imajı vermek isterken o dansçılara yapılan muameleyi kamuoyuna bırakıyorum.

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ
Son zamanlarda ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, duyduğuma göre kendisini ödüllendirmiş. Uzun süredir Ford F- 150 bir pikap bir arabaya binen Uraz Kaygılaroğlu, garajına Mercedes marka bir araba eklemiş. Pikap'ın genişliğinden dolayı İstanbul'da otopark sorunu yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, başarılarını kendisine Mercedes C serisi bir araba alarak taçlandırmış. Bunun için kesenin ağzına açan 3 milyon lira gibi bir rakam ödeyen Uraz Kaygılaroğlu'na hayırlı olsun diyorum…

İSTANBUL'UN SİMGESİ AÇILDI
İstanbul'un simge mekanları arasına adını yazdıran La Boom'un geçtiğimiz gün Teras'ı açıldı. Böylelikle Emirgan sahilde bulunan mekanın yazlık kısmı büyük parti ile yaza merhaba demiş oldu. Emirgan Group'un başında bulunan Mert Özsarıkaya tüm davetlileri kapıda karşılarken, Umut Evirgen de davetlilerle bizzat ilgilendi. O gece neredeyse tüm ünlüler açılıştaydı. Kiminle konuşsam partinin muhteşemliğinden bahsetti. Bünyesinde Laboom, Teras Emirgan, Pizza Emirgan, Chickiboom, Upstairs, Laboucherie gibi İstanbul'un önemli mekanlarını barındıran Emirgan Group'un başında bulunan Mert Özsarıkaya'yı tebrik etmemek elde değil. Çünkü böyle bir organizasyonu yapmak kolay değil…

KAZ DAĞLARI'NDA "SANATA EVET"
Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent'in başlattığı 'Sanata Evet' platformu giderek büyüyor. Geçtiğimiz gün Kaz Dağları'ndaki 1774 Kazdağı Termal Butik Otel'de üçüncü kez "Sanata Evet Gecesi" düzenlendi. Kaz Dağları'nın muhteşem atmosferinde yapılan organizasyonda sanatçı İsmail Özkan da sahne aldı. 1774 Termal Butik Otel'in sahibi Hasan Demiraslan'ın ev sahipliğinde davetliler kekik hasadına da katılarak farklı bir heyecan yaşadı. Belli zamanlarda devam edecek bu organizasyonu kaçırmayın derim.

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