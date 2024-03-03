90 dakikada 5 milyon Euro’yu cebine koydu! Rihanna Hindistan’ın en zengin ailesinin düğününde sahne aldı

TİLBE BENZETMESİ!

Şarkıları ve dansıyla adından söz ettiren Rihanna, kombiniyle kullanıcıların diline düştü. Dünyaca ünlü şarkıcının tarzını renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe'ye benzeten kullanıcılar, "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe?" yorumu yaptı. Milyonlarca liranın harcanacağı düğünün konuk listesinde bulunan Hintli milyarderler, Bollywood ünlüleri, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump da partide yer aldı.

SERVETİ 116 MİLYAR DOLAR!

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10'da yer alan Mukesh Ambani, 116 milyar dolarlık servetin sahibi. Birçok alanda faaliyet gösteren şirketin başkanı olan Ambani'nin 286 bin çalışanı var. 40 ülkede yatırımları olan Ambani'nin, bir süre önce bir otomobil markasına da ortak olduğu iddia edildi.