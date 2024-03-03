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90 dakikada 5 milyon Euro'yu cebine koydu! Rihanna Hindistan’ın en zengin ailesinin düğününde sahne aldı

Rihanna, Hindistan’ın en zengin kişisi Mukesh Ambani’nin oğlunun düğün öncesi partisinde sahne aldı. 90 dakika sahnede kalan yıldız şarkıcı, tam 5 milyon Euro ücret aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
90 dakikada 5 milyon Euro’yu cebine koydu! Rihanna Hindistan’ın en zengin ailesinin düğününde sahne aldı

Dünyanın 10'.uncu Hindistan'ın ise en zengin kişisi olan Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü yapmak için harekete geçti.

2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani, Temmuz ayında 3 gün sürecek düğünle evlenecek oğlu için önceki gün bir parti düzenledi. Görsel şölene dönen partide sahne alan Rihanna da sahne aldı.

90 dakika sahnede kalan dünyaca ünlü şarkıcı, 5 milyon Euro aldı. Dakikası 55 bin Euro'ya gelen şarkıcı, yeşil elbisesinin içine pembe tayt giyerek bir de pembe şapka taktı.

TİLBE BENZETMESİ!
Şarkıları ve dansıyla adından söz ettiren Rihanna, kombiniyle kullanıcıların diline düştü. Dünyaca ünlü şarkıcının tarzını renkli kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe'ye benzeten kullanıcılar, "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe?" yorumu yaptı. Milyonlarca liranın harcanacağı düğünün konuk listesinde bulunan Hintli milyarderler, Bollywood ünlüleri, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Ivanka Trump da partide yer aldı.

SERVETİ 116 MİLYAR DOLAR!
Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10'da yer alan Mukesh Ambani, 116 milyar dolarlık servetin sahibi. Birçok alanda faaliyet gösteren şirketin başkanı olan Ambani'nin 286 bin çalışanı var. 40 ülkede yatırımları olan Ambani'nin, bir süre önce bir otomobil markasına da ortak olduğu iddia edildi.

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