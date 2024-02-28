Bade İşçil'den dikkat çeken açıklama! "Birinden hoşlanırsam ben teklif edeceğim"

Güzel oyuncu Bade İşcil , önceki gün Beşiktaş'ta bir davete katıldı. İşçil, "Ekranlarda olmak istiyorum ama maddi konular yüzünden anlaşamadık. Ben zaten seçici bir kadınım, iyi bir işle ekranlarda olmak istiyorum.

UZUN SÜREDİR YALNIZ!

Hayatında kimse olmadığını söyleyen güzel oyuncu, "Gerçekten kimse yok hayatımda, neden olmuyor ben de bilmiyorum. Gerçi hiç dışarı çıkmıyorum. Ben yemeğini, temizliğini kendi yapan bir kadınım, kim nasıl, nerede beni görsün de hoşlansın, çok sosyal bir hayatım yok... Baktım olmuyor en son gidip ben teklif edeceğim birinden hoşlandığımda..." dedi.