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Bade İşçil'den dikkat çeken açıklama! "Birinden hoşlanırsam ben teklif edeceğim"

Önceki gün Beşiktaş'ta bir davete katılan güzel oyuncu Bade İşçil, "Gerçekten kimse yok hayatımda, neden olmuyor ben de bilmiyorum. Gerçi hiç dışarı çıkmıyorum. Ben yemeğini, temizliğini kendi yapan bir kadınım, kim nasıl, nerede beni görsün de hoşlansın, çok sosyal bir hayatım yok... Baktım olmuyor en son gidip ben teklif edeceğim birinden hoşlandığımda..." dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Bade İşçil’den dikkat çeken açıklama! Birinden hoşlanırsam ben teklif edeceğim

Güzel oyuncu Bade İşcil, önceki gün Beşiktaş'ta bir davete katıldı. İşçil, "Ekranlarda olmak istiyorum ama maddi konular yüzünden anlaşamadık. Ben zaten seçici bir kadınım, iyi bir işle ekranlarda olmak istiyorum.

Sürekli aynı kişiler ekranda ve projeden projeye atlıyorlar. Bazen evde denk geldiğimde 'Bu daha 2 ay önce başka projedeydi' deyip şaşırıyorum. 'Sürümden kazanıyor demek ki' diyorum kendi kendime..." ifadelerini kullandı.

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Hayatında kimse olmadığını söyleyen güzel oyuncu, "Gerçekten kimse yok hayatımda, neden olmuyor ben de bilmiyorum. Gerçi hiç dışarı çıkmıyorum. Ben yemeğini, temizliğini kendi yapan bir kadınım, kim nasıl, nerede beni görsün de hoşlansın, çok sosyal bir hayatım yok... Baktım olmuyor en son gidip ben teklif edeceğim birinden hoşlandığımda..." dedi.

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