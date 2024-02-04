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Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse aşktan dert yandı! "Aşksız bir hayat mutsuz bir hayattır"

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, aşksız yaşamanın zor olduğunu söyledi ve ekledi: Aşkın etkisi hayatımda çok büyük. Beni besleyen bir nokta ya da bazen sömüren diyebilirim.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse aşktan dert yandı! Aşksız bir hayat mutsuz bir hayattır

Son dönemde adından çok sık söz ettirmeye başlayan Hazal Filiz Küçükköse, aşktan sağlığa, anılarından duygularına merak edilen pek çok konu hakkında konuştu.

Şubat ayı denilince pek çok kişinin ilk aklına gelen Sevgililer Günü yerine kendisinin aklına gelen şeyleri şöyle sıralayan güzel oyuncu "Bu ay benim aklıma önce sömestir tatili, sonra doğum günüm, sonra da Sevgililer Günü geliyor... Küçükken doğum günlerim hep sömestra denk gelirdi ve o yaşlar için gerçekten çok sinir bozucuydu.



Tüm arkadaşlarım tatilde olurlardı. Yaş aldıkça, Sevgililer Günü'ne yakın oldu. Dönem dönem avantajı da oldu, dezavantajı da" dedi. Şimdilerde Sevgililer Günü'nün çok anlam ifade etmediğini belirten güzel oyuncu şöyle konuştu: Aşk hakkında söylenecek çok söz var. Aşkın etkisi hayatımda çok büyük. Beni besleyen bir nokta ya da bazen sömüren diyebilirim... Arada dengeler şaşabiliyor!. Aşksız bir hayat mutsuz bir hayattır.

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