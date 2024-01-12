Eşinin çok aşermediğini söyleyen Ahmet Kural’dan samimi açıklama: ‘Erik istedi kurban olduğum’

Ahmet Kural, başrolünde yer aldığı "Efsane" filmi vizyona girmek için geri sayıma başladı. Filmin basın toplantısı önceki gün Balmumcu'da gerçekleşti. Filmde iki farklı rolü oynayan Kural, "İkiz oynamak çok eğlenceli, inşallah seyircimiz de beğenir.

Karakterim Özgür ve Sadık... Yani ikisi de birbirinden eğlenceli, ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüzde oynarım" diyerek güldürdü. Öte yandan 6 aylık hamile olan avukat eşi Çağla Gizem Şahin'le mutlu bir evliliği olan oyuncuyu babalık heyecanı vardı.