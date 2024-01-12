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Eşinin çok aşermediğini söyleyen Ahmet Kural'dan samimi açıklama: ‘Erik istedi kurban olduğum’

Baba olmak için gün sayan Ahmet Kural, heyecanını anlattı. Kural ayrıca, eşinin sadece bir kere erik aşerdiğini dile getirdi. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Eşinin çok aşermediğini söyleyen Ahmet Kural’dan samimi açıklama: ‘Erik istedi kurban olduğum’

Ahmet Kural, başrolünde yer aldığı "Efsane" filmi vizyona girmek için geri sayıma başladı. Filmin basın toplantısı önceki gün Balmumcu'da gerçekleşti. Filmde iki farklı rolü oynayan Kural, "İkiz oynamak çok eğlenceli, inşallah seyircimiz de beğenir.

Karakterim Özgür ve Sadık... Yani ikisi de birbirinden eğlenceli, ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüzde oynarım" diyerek güldürdü. Öte yandan 6 aylık hamile olan avukat eşi Çağla Gizem Şahin'le mutlu bir evliliği olan oyuncuyu babalık heyecanı vardı.

Oğlu Kemal'i kucağına almak için gün sayan yakışıklı oyuncu, "3,5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Babalık duygusu acayip bir şey, heyecanlıyız rabbim sağlıkla elimize almayı nasip etsin" dedi. Eşinin çok aşermediğini söyleyen oyuncu, "Bir kere erik istedi kurban olduğum, onu da bulduk çok şükür" şeklinde konuştu.

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