Hasan Can Kaya kesenin ağzını açtı! Milyonluk villanın sahibi oldu

Son dönemin popüler isimlerinden Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz ve Ozan Güven'e komşu oldu. Kazandığı paranın büyük bölümünü gayrimenkule yatıran Hasan Can Kaya, Levent'te havuzu, özel garajı olan bir villa satın aldı.
Son dönemin popüler isimlerinden Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz ve Ozan Güven'e komşu oldu. Kazandığı paranın büyük bölümünü gayrimenkule yatıran Hasan Can Kaya, Levent'te havuzu, özel garajı olan bir villa satın aldı.
Villanın, tadilatına başlayan Hasan Can Kaya, tadilatın bitmesi ile birlikte yeni evine taşınacak.
150 bin TL'ye aldığı evin dekorasyonunu kendi zevkine göre yaptıran Hasan Can Kaya yeni evine taşınmak için evin tadilatının bitmesini bekliyor.
Kaya, daha önce de Acun Ilıcalı'ya ait olan evlerde bulunan tripleks evini satın alarak annesine hediye etmişti.