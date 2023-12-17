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Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan duyurdu! Sürpriz var

Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan, " Her şey yolunda. Diziye olan tepkiler çok güzel. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm çok heyecanlı. Başka detay vermeyeyim" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Aralık tarihli TAKVİM saklamabaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Aralık 2023 Güncelleme 17 Aralık 2023, 06:59
Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan duyurdu! Sürpriz var

ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Ateş Kuşları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Her şey yolunda. Diziye olan tepkiler çok güzel. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm çok heyecanlı. Başka detay vermeyeyim" dedi.


İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR
Oğulcan Engin ile aşkı tam gaz devam eden Alişan, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Keyfimiz yerinde" dedi. Gazetecilerin, "Seda Sayan ile tanıştınız mı?" Sorusuna ise güzel oyuncu, "Özel hayat hakkında sorulara çok fazla cevap vermiyorum.


BABA OĞUL GÜNÜ
Ekranların başarılı futbol yorumcularından olan Sinan Engin, geçtiğimiz gün oğlu Oğulcan Engin ile birlikte Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Burada öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçiren ikili, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yanına gelen sevenlerinin yoğun ilgisinden bir süre yürümekten zorlanan Sinan Engin, yanına gelen sevenlerini kırmayıp hepsiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.


17 YAŞINDA MODEL OLDUM'
2004 'Türkiye Güzeli' olan ve 2014 Yılında iş adamı Sarp İbrahimoğlu dünya evine giren ve bu evllikten Yaman ve Leyla adında iki çocuğu olan Nur Gümüşdoğrayan, Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Nur Gümüşdoğrayan, 'Çocuklarla ilgileniyorum, vakit buldukca spor yapıyorum, hafta sonu da ailece yemeğe ve gezmeye gidiyoruz. Ben iyi bir modeldim, moda ile ilgili bir işler yapmak istedim ama moda diye bir şey kalmadı. Ben modelliğe 17 yaşında başladım. Bizim dönemimizdeki o şah şahlı, defilleler de kalmadı, şimdi modellik yapan arkadaşlar da bundan çok rahatsız. Ben modelliği bırakalı 10 yıl oldu. Bana bir çok diz projesi, geldi ama ben kabul etmedim. Benim yiyecek, içecek, işletmeciliğim var. 'Mutfak Sanatları Akademisi'sine gitmiştim. İlerde yeme içme ilgili bir restorant, açma gibi bir düşüncem var' dedi. (Aydın HAMZA)



YENİ ŞARKI
Müzik dünyasının en üretken isimlerinden Zeynep Bastık şimdi de bir film müziği ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Bastık "3391 Kilometre" filmi için özel yapılan "Bundan Böyle" adlı şarkıyı seslendirdi. Söz ve müziği Nova Norda'ya ait şarkının düzenlemesini ise Ufuk Kevser yaptı.



ALBÜM HEYECANI
Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem, geçtiğimiz aylarda dinleyici ile paylaştığı 'Mokelül' sonrası 2024 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulacak 10 şarkılık albümünün ikinci yeni teklisi 'Sal Be Güzelim'i 15 Aralık Cuma günü tüm dijital dünyada yayımladı.


EVLİLİK DÜŞÜNMÜYOR
Şarkıcı Buray'ın önceki gün katıldığı bir söyleşide özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Buray, 'Kız arkadaşımın işine karışmam. İşine saygı duyuyorum. O kendine yakışanı, en iyi gelen şeyi seçebilecek biri. Tavsiye verdiğimiz zamanlar oluyor işlerimizde. Destek veriyoruz birbirimize. Ezgi'nin geleceği çok parlak. Yetenekli biri' dedi. 'İleride evlilik haberini alır mıyız?' sorusuna, 'Evlilik düşünmüyoruz, Sanmıyorum. Ben bir kere denedim. Olmuyor. Zor bir hayat stili. Ama tabi büyük de konuşmak olmaz" cevabını verdi.


AFRA TAFRA!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'a kavuşmanın sevincini yaşadı. Oğluyla birlikte Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, takipçilerine dert yandı. Ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü oyuncu Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'la tanışmak için kulise gittiklerini ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştıklarını ifade etti.
Yeşılçay, şunları söyledi: "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


'HALA SEVGİLİ GİBİYİZ'
Deniz Çakır, Etiler'de objektiflere yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren Çakır, tiyatro oyununun devam ettiğini ve televizyon projeleri içinde senaryo okuduğunu ifade etti. Çakır, "Alışılmışın dışında, sırada aşk hikayesi projesinde yer almak istemiyorum. Şu an çok içinde olmak istediğim bir proje göremiyorum" dedi. 2023'ün kendisi için güzel geçtiğini de ifade eden Çakır, "Aşık oldum, evlendim benim için güzel bir seneydi hastalıkları saymazsak. Ama 2024'te her şeyden çok, barış diliyorum" diye konuştu. Evliliğinin güzel gittiğini de ifade eden oyuncu, "Biz hala sevgili gibiyiz. Evliliğimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyuz" dedi. (Aydın HAMZA)



HER GÜN AŞK
Murat Yıldırım özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri konuk olduğu bir programda anlattı. Evliliği hakkında yorum yapan oyuncu "Iman saf bir bebek gibi. Eşimi izlediğim her gün daha çok âşık oluyorum. Ben eşime Farsça 'Kubidam' derim. 'Ciğerim' demekmiş, 'canım ciğerim' gibi. Bir de 'my baby' derim, o da bana öyle seslenir" diyor. Murat Yıldırım kariyeri ve hayatıyla ilgili de açıklamalar yaptı: "Hayat yolculuğunun en yorucu kısmı, iyi niyetimin kullanıldığı anlar. Bedel de ödesem, düzgün bir insan olmaya çalışıyorum. Başkalarını yargılamadan, herkesin hayatına saygı duyarak, mütevazı insanlara değer vererek..."



HAYALİ GERÇEK OLDU
Barbara Nadel'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Türk Dedektif (The Turkish Detective) dizisinin özel gösterimi önceki gün yapıldı. Turkcell TV+'da yayınlanacak dizinin oyuncuları Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen habercilerle bir araya geldi. Haluk Bilginer'le ilk kez aynı projede yer alan Yasemin Kay Allen, "Haluk Bey ile ekran paylaşmak benim hayallerimden bir tanesiydi. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.


BANA SEMPATİK KASINTI DİYORLAR
A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konukları Sinan Akçıl ve Rabia Tunçbilek'ti. Ünlü şarkıcı, "Dışarıdan beni snop sanıyorlar ama tanıştıktan sonra samimi buluyorlar. 'Sempatik kasıntı' diyorlar bana" dedi. Akçıl, yaşadığı ilişkiler hakkında şöyle konuştu: "Tutkulu, kavgalı, dövüşlü aşklar yaşadım. Geçmişte yaşadığım aşklar gibi aşklar yaşamayacağım diye korktuğum oluyor. Çünkü 500 şarkının 400'ü kaos üzerine kurulu. Aşk acısı zamanı inanılmaz büyük şarkılar çıktı." Her söylediği olay olan ünlü şarkıcı, "Sosyal medyanın bir ipi olsa boynunda en çok izi olan ben olurdum. Çok fazla linç yedim" dedi.


GALA HEYECANI
Güzel oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz gün Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Gala heyecanımız var 'Cenazemize Hoş Geldiniz' adlı filmimiz 22 Aralık'ta vizyona girecek, plastik makyaj ile bir karakter canlandırıyorum insanlar beni tanımakta güçlük çekebilir'' açıklamalarında bulundu.



BÜYÜK YÜZLEŞME
Dizinin bu bölümünde, Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez. Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar. İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir. İki sevgili kendilerinden son derece emin olsalar da yargılayıcı insanlarla çevrili bir dünyada aşklarını nasıl ayakta tutacaklar? Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur. Bir avukat olarak arkadaşına destek olan Güneş, Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen gerçeklere ulaşır. Şirkete geri dönen Ömer'i çok tatsız bir sürpriz beklemektedir.


HATIRAM OLSUN
Başarılı oyuncu Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gün Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.



REKORTMEN HAYIRSEVER
Rekortmen hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül, engellilere akülü tekerlekli sandalyeler dağıtmaya devam ediyor. Yıl içinde pek çok engelliye ve yardıma muhtaç insanlara destek veren sanatçı bu alanda adeta rekortmen oldu.



EN İYI MÜZIK YORUMCUSU
"Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Asiye Palu'nun başarısı ödülle taçlandı. Önceki gece düzenlenen törenle "Yılın En Başarılı Yorumcusu" ödülüne layık görülen Asiye Palu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Geceye ödüllü şarkısı "Ben Ne İnsanlar Gördüm"ün yazarı Ahmet Selçuk İlkan'la katılan sanatçı, güzelliğiyle de dikkat çekti.

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