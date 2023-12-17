Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan duyurdu! Sürpriz var

ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Ateş Kuşları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Her şey yolunda. Diziye olan tepkiler çok güzel. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm çok heyecanlı. Başka detay vermeyeyim" dedi.
İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR
Oğulcan Engin ile aşkı tam gaz devam eden Alişan, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Keyfimiz yerinde" dedi. Gazetecilerin, "Seda Sayan ile tanıştınız mı?" Sorusuna ise güzel oyuncu, "Özel hayat hakkında sorulara çok fazla cevap vermiyorum.
BABA OĞUL GÜNÜ
Ekranların başarılı futbol yorumcularından olan Sinan Engin, geçtiğimiz gün oğlu Oğulcan Engin ile birlikte Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Burada öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçiren ikili, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yanına gelen sevenlerinin yoğun ilgisinden bir süre yürümekten zorlanan Sinan Engin, yanına gelen sevenlerini kırmayıp hepsiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
17 YAŞINDA MODEL OLDUM'
2004 'Türkiye Güzeli' olan ve 2014 Yılında iş adamı Sarp İbrahimoğlu dünya evine giren ve bu evllikten Yaman ve Leyla adında iki çocuğu olan Nur Gümüşdoğrayan, Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Nur Gümüşdoğrayan, 'Çocuklarla ilgileniyorum, vakit buldukca spor yapıyorum, hafta sonu da ailece yemeğe ve gezmeye gidiyoruz. Ben iyi bir modeldim, moda ile ilgili bir işler yapmak istedim ama moda diye bir şey kalmadı. Ben modelliğe 17 yaşında başladım. Bizim dönemimizdeki o şah şahlı, defilleler de kalmadı, şimdi modellik yapan arkadaşlar da bundan çok rahatsız. Ben modelliği bırakalı 10 yıl oldu. Bana bir çok diz projesi, geldi ama ben kabul etmedim. Benim yiyecek, içecek, işletmeciliğim var. 'Mutfak Sanatları Akademisi'sine gitmiştim. İlerde yeme içme ilgili bir restorant, açma gibi bir düşüncem var' dedi. (Aydın HAMZA)