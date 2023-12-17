Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan duyurdu! Sürpriz var

ATV'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yıldızı İlayda Alişan, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Ateş Kuşları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Her şey yolunda. Diziye olan tepkiler çok güzel. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölüm çok heyecanlı. Başka detay vermeyeyim" dedi.



İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR

Oğulcan Engin ile aşkı tam gaz devam eden Alişan, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Keyfimiz yerinde" dedi. Gazetecilerin, "Seda Sayan ile tanıştınız mı?" Sorusuna ise güzel oyuncu, "Özel hayat hakkında sorulara çok fazla cevap vermiyorum.