Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan duyurdu! Sürpriz var

HER GÜN AŞK

Murat Yıldırım özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri konuk olduğu bir programda anlattı. Evliliği hakkında yorum yapan oyuncu "Iman saf bir bebek gibi. Eşimi izlediğim her gün daha çok âşık oluyorum. Ben eşime Farsça 'Kubidam' derim. 'Ciğerim' demekmiş, 'canım ciğerim' gibi. Bir de 'my baby' derim, o da bana öyle seslenir" diyor. Murat Yıldırım kariyeri ve hayatıyla ilgili de açıklamalar yaptı: "Hayat yolculuğunun en yorucu kısmı, iyi niyetimin kullanıldığı anlar. Bedel de ödesem, düzgün bir insan olmaya çalışıyorum. Başkalarını yargılamadan, herkesin hayatına saygı duyarak, mütevazı insanlara değer vererek..."