Paraya para demeyecek! Cansu Dere’ye bir kazanç kapısı daha açıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Cansu Dere, adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok kazanan kadın ünlüleri arasında yer alan Dere, oyunculuktan elde ettiği kazancın yanında bir de oynadığı reklam filmleriyle hatrı sayılır bir parayı cebine koyuyor. Birçok ünlü firmayı peşinden koşturan ünlü oyuncu, şimdilerde yeni bir anlaşma ile gündeme geldi.





CEBİNİ DOLDURACAK!

Dizi projeleri ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran Cansu Dere, şu anda ise büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Dere, bu iş birliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak. Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamlar önümüzdeki günlerde yayınlanacak.