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Paraya para demeyecek! Cansu Dere'ye bir kazanç kapısı daha açıldı

Güzel oyuncu Cansu Dere, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Dere, yaptığı iş birliği ile 10 milyon TL’yi de cebine koymuş olacak. Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamlar önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:03
Paraya para demeyecek! Cansu Dere’ye bir kazanç kapısı daha açıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Cansu Dere, adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok kazanan kadın ünlüleri arasında yer alan Dere, oyunculuktan elde ettiği kazancın yanında bir de oynadığı reklam filmleriyle hatrı sayılır bir parayı cebine koyuyor. Birçok ünlü firmayı peşinden koşturan ünlü oyuncu, şimdilerde yeni bir anlaşma ile gündeme geldi.



CEBİNİ DOLDURACAK!
Dizi projeleri ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran Cansu Dere, şu anda ise büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Dere, bu iş birliği sayesinde 10 milyon lira kazanacak. Firmanın çekimlerine başladığı Cansu Dere'li reklamlar önümüzdeki günlerde yayınlanacak.


10 MİLYON TL KAZANACAK
Cansu Dere, Instagram'dan yaptığı anlaşmalardan da bir hayli kazanıyor.

43 yaşındaki güzel oyuncu, yaşı ilerlemesine rağmen dizi ve sinema sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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