SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

8 aylık hamile Atiye eşiyle objektiflerin karşısına geçti! İşte çocuklarının ismi...

8 aylık hamile olan Atiye, katıldığı ödül töreninde eşi Erol Sebebci ile el ele objektiflerin karşısına geçti. Ayrıca çocuklarının ismine de karar verdiklerini açıkladılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
8 aylık hamile Atiye eşiyle objektiflerin karşısına geçti! İşte çocuklarının ismi...

Bir ödül törenine katılan Atiye ve eşi Erol Sebebci, soruları yanıtladı. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Atiye, "Çok heyecanlıyız, bir kızımız daha oluyor. Kızım Ferah Feza da kardeşini uzun zamandır biliyor ve heyecanla bekliyor. Neden gelmiyor diye soruyor" dedi.

İsmine de karar verdiklerini söyleyen Atiye ve eşi, "Adı Neva olacak. İsim araştırırken çok hoşumuza gitti bizim. Türk müziğinde makam adı. İkimiz de isime bayıldık, özellikle nadir bir isim olduğu için" diyerek heyecanlarını gizleyemediler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA